Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan Çad’daki TMV okullarına ziyaret

'ÇADLI ÖĞRENCİLERİ EVLADIMIZ GİBİDİR'

Senim Tanay

Heyet, geçen hafta’ndenalınıp Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilen bir anaokulu, bir ilkokul, iki ortaokul ve iki binadan oluşan eğitim kompleksini gezdi.İsmet Yılmaz, ziyaret sırasında Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi’ninaçıklamasını hatırlatarak Maarif Okulları sayesinde Türk ve Çad ilişkilerinin daha da gelişeceğini belirtti.Bakan İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Çad’a eğitim konusunda her türlü desteği vereceğini kaydetti. TMV Başkanı Birol Akgün dediye konuştu.