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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan Çad’daki TMV okullarına ziyaret

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyet, dün Çad’daki Maarif Okullarını ziyaret etti. Heyette Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Birol Akgün ve TMV Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Hasan Yavuz yer aldı

27 Aralık 2017, Çarşamba 12:19
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan Çad’daki TMV okullarına ziyaret
Heyet, geçen hafta Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) alınıp Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilen bir anaokulu, bir ilkokul, iki ortaokul ve iki binadan oluşan eğitim kompleksini gezdi.
 
İsmet Yılmaz, ziyaret sırasında Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi’nin "Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek" açıklamasını hatırlatarak Maarif Okulları sayesinde Türk ve Çad ilişkilerinin daha da gelişeceğini belirtti.

'ÇADLI ÖĞRENCİLERİ EVLADIMIZ GİBİDİR'

Bakan İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Çad’a eğitim konusunda her türlü desteği vereceğini kaydetti. TMV Başkanı Birol Akgün de "Çadlı öğrenciler bizim evladımız gibidir. Türk öğrencilerine sunduğumuz tüm imkanları onlara da sunacağız" diye konuştu.

 
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