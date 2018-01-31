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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmenlere ek atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ataması yapılacak olan 20 bin öğretmene ek olarak  5 bin ilave öğretmen ataması daha yapılacağını açıkladı

31 Ocak 2018, Çarşamba 13:44
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmenlere ek atama müjdesi
Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Eğitim Sempozyumu Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde başladı.

"Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerin Eğitime Etkisi" başlığıyla düzenlenen toplantının açılışına katılan Bakan İsmet Yılmaz, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

ŞUBAT AYINDA YAPILACAK

Bakan İsmet Yılmaz daha önce açıklaması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilave olarak şubat ayı içinde 5 bin öğretmen alımı daha yapılacağını söyledi.

 


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