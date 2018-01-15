Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Hiçbir öğrenciye ödev verilmesini istemiyoruz

'GEZSİNLER, OKUSUNLAR'

'EVLATLARIMIZI ELEKTRONİK BAĞIMLILIKTAN KURTARMALIYIZ'

2019 SONUNA KADAR TAM GÜN EĞİTİME GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Senim Tanay

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 19 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğrenci ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu ve eğitim sistemindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Karnelerin öğrencilerin başarısını değil, verilenden ne kadarının kağıda dökülebildiğini veya dille ifade edilebildiğini gösterdiğini belirten Yılmaz, her öğrencinin başarılı olduğunu söyledi.İsmet Yılmaz, öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye ederek, "Her zaman tatillere girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz ki 'Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin.' Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini istemiyoruz" ifadesini kullandı.Öğrencilerin tatilde bulundukları illerdeki tarihi yerleri, müzeleri, kütüphaneleri gezmelerini öneren Yılmaz, "Ankara'da ise Ankara'yı gezsinler, Sivas'ta ise Sivas'ı, Konya'da ise Konya'yı gezsinler. Konya'da Mevlana'yı gezince, Yazma Eserler Kütüphanesi'ni gezince, Selimiye Camisi'ni gezince, bu kendilerinin en güzel eğitimi olur. Bunu ödevden saymasınlar" dedi.Bakan İsmet Yılmaz, öğretmenlerden, öğrencilerini kitap okumaları ve bulundukları illerdeki yerleri gezmeleri konusunda yönlendirmelerini talep etti.Öğrencileri, kişiyi asosyal yapan, çevre ve ailesinden koparan, dünyadaki gelişmelerden dışarıda tutan teknoloji bağımlılığına karşı korumak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Teknolojik zemine doğru herkes kayıyor. Kimisi çok hızlı kayıyor, kimisi adım adım gidiyor. O halde adım adım giderseniz kontrollü gidiyorsunuz ama adım adım gitmeyip de sürükleniyorsanız o zaman nerede duracağınızı da bilmezsiniz" dedi.Okullarda okuryazarlık dersi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Medya okuryazarlığını evlatlarımıza kazandırmak istiyoruz. Medyadan her duyduklarına, her gördüklerine inanmamalarını, mutlaka sorgulayıcı olmalarını ve onun kendilerini değil kendilerinin onu kullanmasını istiyoruz. Teknolojiyi de öyle, teknoloji okuryazarlığında teknolojinin bizi kullanmasına izin vermeyelim."Belirlenen hedefler çerçevesinde, eğitimde tam güne geçiş, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve yabancı dil eğitimi konularında ne kadar yol alındığına ilişkin soruyu cevaplayan Yılmaz, eğitim alanında yapılan ve yapılacak olan reformların Türkiye'nin gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade etti.Türkiye'nin eğitimde yapacağı reformların diğer alanlara da katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, "Eğitimi iyi kılarsanız geri kalanlar da iyi olur. Eğitimi ihmal ederseniz, diğer alanlar da ihmal edilmiş olur. Eğitim her şeyin başı. Yolların birleştiği nokta" dedi.Hedeflerinin herkes için kaliteli bir eğitim sunmak ve fırsat eşitliğini sağlamak olduğuna değinen Yılmaz, bunun için olmazsa olmaz unsurlardan birisinin ikili eğitimin ortadan kaldırılması ve tam gün eğitime geçilmesi olduğunun altını çizdi.Bugün 20'ye yakın ilde ikili eğitimin olmadığını vurgulayan Yılmaz, ikili eğitimin kaldırılması için 58 bin dersliğe ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.Bakan Yılmaz, 40 bin dersliğin yapımının sürdüğünü belirterek derslik açığının üçte birinin İstanbul'da olduğunu aktardı.Gelecek yıl 40'ın üzerinde ilde tam gün eğitime geçmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Yılmaz, 2019'un sonundaki hedefin de Türkiye genelinde tam gün eğitime geçmek olduğunu bildirdi.İsmet Yılmaz, tam gün eğitime geçildiğinde öğrencilerin derslerinin sabah 09.00'da başlayıp öğleden sonra 16.00 gibi bitebileceğini söyledi.