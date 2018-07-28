Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından silahla vurularak öldürülen öğretmen Ayşegül Çelik için "Hem Ayşe hem Gül" başlıklı bir mesaj paylaştı.

'TOPLUMSAL BİR BİLİNÇALTI OLUŞTURUYOR'

Erkek figürünün önde, kadının figürünün arkada yer aldığı okul geçidi trafik levhası üzerine yaptığı paylaşımda Bakan Ziya Selçuk şu değerlendirmede bulundu:

"Bu levhalar gibi daha pek çok şey cinsiyet eşitsizliğinde toplumsal bir bilinçaltı oluşturuyor. Bu algının önüne geçebildiğimiz, kız çocuklarına verilmesi gereken önemi önce eve, sonra okul sıralarına, devamında da hayatın tamamına taşıyabildiğimiz, bütün bir toplum yek avaz 'Şiddete son' diyebildiğimiz zaman, o zaman Ayşegül öğretmenin hatırasına daha güçlü sahip çıkacağız. Bunları cesurca yapabilmemiz için bize gayret, Ayşegül öğretmene Allah'tan sonsuz rahmet diliyorum."