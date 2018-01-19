Milli Eğitim Bakanlığı'ndan skandal kitap

CUMHURİYET KARŞITLIĞI

ALEVİLER HEDEFTE

DOKTOR, MÜHENDİS OLMAYIN

KADIKÖY'DE MİLLET ÇIPLAK GEZİYOR

Serap Belovacıklı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuklara şeriat ve cihat propagandası yapılan, Alevilere hakaretlerin yer aldığı ve günümüz yaşamının “cehennemlik” sayıldığı bir kitap dağıttırdığı ortaya çıktı.Eğitim Sen’in, Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin “Sünnet olmadan ümmet olmaz” sloganıyla çocuklar için hazırladığı ve MEB’in izin verdiği kitaba ilişkin incelemesinde skandal ayrıntılara ulaşıldı. Bakanlığın ilkokul çocukları için izin verdiği kitapta cinsel istismar hikâyesinin olduğunun ortaya çıkmasının ardından, MEB’in ortaokul dönemindeki 11-14 yaş çocuklar için dağıtılmasına “sahih kaynak” diyerek izin verdiği kitabı inceleyen Eğitim Sen, skandalın ayrıntılarını paylaştı.“Osmanlı’yı yıktılar yerine bir şey ikame olmadı” diyerek Cumhuriyetin de hedef alındığı, anayasa da olmadığı için müslümanların aldatılabileceği yönündeki ifadelerle medeni hukukun da hiçe sayıldığı kitapta “Avrupalı müsteşrikler, Avrupalı şarkiyatçılar, Avrupalı papaz bozuntuları! Onların işleri güçleri, hadis-i şerifi devreden çıkarmaya çalışmaktır. Hadis-i şerif olmasa rahat edecekler. O zaman Müslümanların hepsini aldatabilirler. Mesela; ‘Kadın erkek beraber oturabilir, içki içer, kumar oynar’ der, herkesi kandırmaya müsait görür. Çünkü anayasada olmadığı için aldatılabilir ama hadis-i şerif Müslümanı Müslüman yapıyor” denildi.Kitapta Alevi yurttaşlar hedef alınarak, “Şeriat din demek. Dindar olan bir insan ona karşı olamaz. Bir Müslüman şeriata karşıyım diyemez. Bir kısım Aleviler Avustralya’da toplantılar yapmış, Sidney radyosundan konuşmuşlar, şeriata vurmuş, aleyhinde konuşmuşlar. Böyle şey olur mu? Demek ki onlar Alevilik perdesi altında ateist” ifadeleri kullanıldı.Çocukları bilimden uzaklaştıran öğütlerin de yer aldığı kitapta “Tüm Müslümanların hepsinin müşterek tek bir mesleği vardır, o da İslam’ı anlatmak, İslam’a hizmet etmek mesleği... Bizi Allah doktor olalım diye dünyaya göndermedi. Ziraatçi olalım diye de dünyaya göndermedi. Allah hepimizi kendi dinine hizmet etmekle vazifeli kıldı” denildi. Bilim yerine cihada yönlendiren kitapta “Bütün Müslümanların en başta gelen, en kıymetli, en şerefli hizmeti cihattır” ifadeleri kullanıldı.Kitapta milyonlarca insanın yaşam tarzı da hedef alınarak “Yahudilere ve nasranilere benzemeye çalışmayın. Hadi sen benzemeye çalışmıyorsun, hadis-i şerif kültürü almışsın. Bir git bakalım Kadıköy tarafına... Bir Adalar vapuruna bin. Millet çıplak geziyor, çıplaklar kulübü var, plajlar var. Şimdi bizim içimizden al bir İngilizi koy karşına, al bir Fransızı koy karşına. Bil bakalım hangisi Türk? Anlamak mümkün değil. Saç aynı, zibidi pantolon aynı, tavır aynı, yüz aynı, her şey aynı” ifadeleri yer aldı.Cumhuriyet