Milli güreşçi Taha Akgül Küba'da hazırlanıyor

Erdinç Şahin

kamp davetiningeldiğini dile getirerek, "Biz de bu davete icabet ettik. Dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olan Snyder ile antrenman yaptım" diye konuştu.Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren Taha, "Ohio eyaletinde 15 gün kamp yaptık. Şimdi de Küba'dayız. Burada turnuvaya katılacağız. Kampın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ABD'de iyi ağır sıkletler var. Sadece Snyder ile çalışmadım. Diğer ağır sikletlerle de çalışma şansım oldu" dedi.Milli güreşçiyle ABD'ye giden antrenörise kampın verimli geçtiğini söyledi.Diğer yandan Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz, Küba'daki özel turnuvada mücadele ediyorlar. 2 sporcu 15 Şubat tarihinde başlayan Uluslararası Granma-Cerro Pelado turnuvasında mindere çıkıyor. Şampiyonada Serbest Still stil maçları bugün başladı. Taha Akgül ve Hüseyin Gündüz bu turnuvanın ardından yurda dönecek.