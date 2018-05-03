Milli güreşçi Yasemin Adar üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Yusuf Cevahir

Milli sporcu, 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da, geçen yıl Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa şampiyonalarında birincilik kürsüsüne çıkmıştı.Organizasyon tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te dünya şampiyonu olarak Türkiye adına bir ilki daha gerçekleştirmişti.Yasemin Adar, Dağıstan'da çeyrek finalde Estonyalı Epp Mae'yi sayı tuşuyla, yarı finalde de Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başarmıştı.Milli güreşçi, Marzaliuk'u geçen yıl Fransa'da finalde mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli güreşçi Yasemin Adar'a tebrik telgrafı gönderdi.