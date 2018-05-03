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Milli güreşçi Yasemin Adar üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Dağıstan'ın Kaspiysk kentinde yapılan organizasyonun 4. gününde milli güreşçi, finalde olimpiyat üçüncüsü Rus sporcu Ekaterina Bukina ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 8-2 kazanan Yasemin, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

04 Mayıs 2018, Cuma 09:37
Milli güreşçi Yasemin Adar üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu
Milli sporcu, 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da, geçen yıl Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa şampiyonalarında birincilik kürsüsüne çıkmıştı.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞTU


Organizasyon tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te dünya şampiyonu olarak Türkiye adına bir ilki daha gerçekleştirmişti.

Yasemin Adar, Dağıstan'da çeyrek finalde Estonyalı Epp Mae'yi sayı tuşuyla, yarı finalde de Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başarmıştı. 

Milli güreşçi, Marzaliuk'u geçen yıl Fransa'da finalde mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu.

ERDOĞAN'DAN KUTLAMA


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli güreşçi Yasemin Adar'a tebrik telgrafı gönderdi.


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