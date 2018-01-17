Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.20'de başladı.
Yılın ilk MGK toplantısında, iç ve dış gelişmelerin görüşülmesi, OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alınması ve Afrin konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.
4,5 SAAT SÜRDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4,5 saat sürdü. Yazılı açıklama bekleniyor.
Serap Belovacıklı