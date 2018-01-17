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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4,5 saat sürdü

17 Ocak 2018, Çarşamba 19:44
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.20'de başladı.

Yılın ilk MGK toplantısında, iç ve dış gelişmelerin görüşülmesi, OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alınması ve Afrin konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

4,5 SAAT SÜRDÜ


Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4,5 saat sürdü. Yazılı açıklama bekleniyor.


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