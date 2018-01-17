Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİLEN SİLAHLAR TOPLANMALI

MÜTTEFİKLERİMİZDEN İLKELİ TUTUM BEKLİYORUZ

Mine Bozkurt

’ndekitoplantısının ardından bildiri yayımlandı.Türkiye’nin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile Türkiye’yi yakından ilgilendiren uluslararası konuların gözden geçirildiği ve terörle mücadele çalışmalarının tüm boyutlarıyla ele alındığı belirtilen bildiride, terör örgütlerinin faaliyetleri başta olmak üzere, Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulca önerilen tedbirlerin gözden geçirildiği, terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadelenin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi.2017 yılı içinde meydana gelen hadiseler ile 2018 yılına dair muhtemel gelişmelerin milli güvenlik siyaseti çerçevesinde müzakere edildiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:"Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır.Suriye’de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır. Türkiye’nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.""Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye’nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır." değerlendirmesinde bulunulan bildiride, şu ifadelere yer verildi:"Ülkemizin, üyesi olduğu uluslararası örgütlerden ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluklarını, terörle mücadele dahil yerine getirmek suretiyle, bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığının altı çizilerek, müttefiklerimizden de aynı ilkeli tutumun beklendiği ifade edilmiştir.İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da yapılan toplantısında sergilenen ’Doğu Kudüs’ün Filistin Devleti’nin başkenti olduğu’ yönündeki irade ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan Kudüs’ün statüsünün korunmasına ve Filistin’e destek kararının, bölgede istikrarın ve kalıcı barışın sağlanmasına hizmet edeceği tekraren teyit edilmiştir.Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."