Milli halterci Daniyar İsmayilov, kamp arkadaşı Murat Ekinek'e saldırdı

KAVGA 'ÇATAL' YÜZÜNDEN BAŞLADI

HER 2 SPORCUDA KAMPTAN KOVULDU

İLK KAMPTA OLAY ÇIKARTTI

Erdinç Şahin

20 gündür'nde kamp yapan Halter Milli Takımı sporcularındanile 3 aydır kampta bulunan olimpik sporcu Murat Ekinek'in yemekte başlayan söz dalaşı, İsmayilov'un Ekinek'e çatal ile saldırmasıyla bitti.TOHM merkezinde yemek sırasında masada oturan'ten çatal istedi. Murat Ekinek,yanıtını verince Daniyar İsmayilov, Ekinek'e küfrederek çatalı koltuk altına sapladı. Olayı araya giren sporcuların yatıştırdığı belirtildi.Bu gelişme üzerinedevreye girdi. Atak, her iki sporcu hakkında rapor tutulduğunu ve sporcuların kamptan gönderildiğini belirtti. Hiç kimsenin milli formanın üzerinde olamayacağını ifade eden Atak, "Gereken ceza ne ise verilecek. Biz Milli Takım'da problemli sporcu istemiyoruz. Burası Milli Takım kampı. TOHM sporcusu ile tartışmak neyin nesi anlamadım. Murat kardeşimizin de hatası olabilir. Ama çatal saplamak ve yaralamak asla kabul edilemez. Hocalarımız raporları tuttu. Federasyonumuza ulaştığında gereken ceza verilecek. Bu konu ile ilgili raporlar elimize ulaştığında federasyon başkanımız açıklama yapacaktır" dedi.'ndan sonra disiplinsiz davranışlarından dolayı Milli Takım kamplarına alınmamıştı. Bu olayla birlikte, İsmayilov katıldığı ilk kampta olay çıkartmış oldu.