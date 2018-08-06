Milli jete süper teşvik

Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmeyi hedeflediği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne yönelik güçlü teşvik mekanizmaları hayata geçirilirken, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 günlük icraat programı kapsamında ön tasarım aşamasıyla birlikte proje takvimi başlayacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

Projede, gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor. Başkanlık proje için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ana yüklenici sözleşmesi imzaladı.

Şirket ise İngiliz BAE Systems ile MMU geliştirmesine yönelik işbirliğine gitti. İki şirket, uçağın geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan ön tasarım aşamasında birlikte çalışacak. Ön tasarım aşamasında hava aracının yanı sıra mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarımına yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanıyor.

SÜRE ÖNE ÇEKİLECEK

Projede, geçen süre içinde uçağın konsept tasarımı tamamlanırken, iki motorlu seçenekle yola devam etme kararı alındı. Radar, elektooptik ve bütünleşik işlemci alanlarında ASELSAN ve TÜBİTAK çalışmalara başladı. Bu çalışmalarla uçağın kritik bileşenlerinin yerli geliştirilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 günlük icraat programı kapsamında ön tasarımına geçilerek proje takvimi başlayacak. Söz konusu dönemin 4 yıl sürmesi öngörülürken TUSAŞ, insan kaynağı ve altyapı yatırımlarıyla bu süreyi 3 yıla çekmek için çaba gösteriyor.

ÜRETİM TESİSİ İÇİN 5.7 MİLYARLIK YATIRIM

TUSAŞ, ayrıca Milli Muharip Uçak Projesi'nin ön tasarım süreci ve üretim tesisine yönelik olarak bir dizi yatırım yapacak. Proje takvimi başlamadan MMU'ya yönelik yatırımların teşvikle güçlü şekilde desteklenmesine karar verildi.

Projenin stratejik önemi, ülke sanayisi ve insan kaynağı gelişimine yapacağı katkı, sağlayacağı istihdam olanakları gibi faktörler dolayısıyla yapılacak yatırımlar "süper teşvik" olarak nitelendirilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında devlet yardımlarından yararlandırılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'da kurulacak üretim tesisine 5.7 milyar liralık yatırım yapılacak. Proje Bazlı Teşvik Sistemi lansmanında ise ön tasarım faaliyetleri için 4.8 milyar liralık kaynak kullanılacağı belirtilmişti.

Kaynak: Sabah