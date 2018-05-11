Milli karateciler üst üste beşinci kez finalde

İSPANYA İLE KARŞILAŞACAKLAR

Mine Bozkurt

Sırbistan’da devam eden 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın ikinci gününde Türk karateciler, başarılı bir performans ortaya koydu.Erkek Kumite Milli Takımı’nın üst üste beşinci finalini yakaladığı şampiyonada Kadın Kumite Milli Takımı, Erkek Kata Milli Takımı ve Kadın Kata Milli Takımı da Avrupa üçüncülüğü için tatamiye çıkmaya hak kazandı.2014 Finlandiya’dan bu yana Avrupa Karate Şampiyonası’nda final yapma başarısı gösteren Erkek Kumite Milli Takımı, geleneği Sırbistan’da da bozmadı.Burak Uygur, Uğur Aktaş, Erman Eltemur, Rıdvan Kaptan, Alparslan Yamanoğlu, Ömer Kemaloğlu ve Samed Gök’ten oluşan Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Azerbaycan ile karşılaştı.Serinin ilk maçında Erman Eltemur rakibiyle 0-0 berabere kalırken, ikinci karşılaşmada Burak Uygur, kariyerinde 10 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rafael Aghayev’e 1-0 kaybetti.Uğur Aktaş’ın Aykhan Mamayev karşısındaki 1-0 galibiyeti ile seriye 1-1’lik denge gelirken, dördüncü mücadelede Alparslan Yamanoğlu 2-0 kazanarak avantajı ay-yıldızlı ekibe getirdi.Son mücadelede Rıdvan Kaptan, bitime 58 saniye kaldığı yakaladığı 1-0’lık üstünlüğü müsabaka sonuna kadar korumayı başardı ve Milliler tatamiden 3-1 galip ayrıldı.Avrupa Karate Şampiyonası’nda üst üste beşinci finaline yükselen ve 2015 ile 2017’yi şampiyon kapatan ay-yıldızlı ekip, 13 Mayıs Pazar günü İspanya ile Avrupa şampiyonluğu için karşılaşacak.Kadınlarda son Avrupa üçüncüsü unvanıyla tatamiye çıkan Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Merve Çoban ve Eda Eltemur’dan oluşan Kadın Kumite Milli Takımı, finalin kapısından döndü. İtalya karşısındaki yarı final serisinin ilk maçında Tuba Yakan 2-0 kazandı.İkinci mücadeleye çıkan Merve Çoban, 34. saniyede vurduğu yumruk ile 1-0 öne geçti. Bitime iki saniye kala rakibinin atağında skora 1-1’lik eşitlik gelince seri üçüncü maça taşındı.Serap Özçelik Arapoğlu, Laura Pasqua karşısında istediği puanları alamayınca mücadeleyi 4-0 kaybetti.Milliler, 13 Mayıs Pazar günü Fransa ile Avrupa üçüncülüğü mücadelesine çıkacak.