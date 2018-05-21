Milli Kütüphane’de Polonya sergisi

Serginin açılış töreninde konuşan Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman, Polonya Büyükelçiliği ile böyle bir sergiyi bünyelerinde açıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Polonya’nın güzelliklerinin, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi'ne girmiş 19 ayrı yerinin sergileneceğini aktaran Toman, “Milli Kütüphane olarak böyle bir çalışmaya ev sahipliği yapmak bize gurur veriyor çünkü bizler kültür elçileri olarak aynı zamanda ülkelerin ve o ülkelere ait kültürün, medeniyetin karşılıklı olarak tanıtımında rol icra ederiz. Bugün bu rolü yerine getirmiş olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum." dedi.

Polonya Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Robert Rokicki de Türkçe olarak yaptığı konuşmasında, kendilerine mükemmel bir iş birliği ve anlayış göstererek bu sergi için tüm kapılarını açan Milli Kütüphane Başkanlığı’na teşekkür etti.

2018 yılında kutladıkları Avrupa Kültürel Miras Yılı’nın sloganının "Geçmişin gelecekle buluştuğu nokta" olduğunu hatırlatan Rokicki, “Kültürel mirasın yaklaşan gerçeklik üzerindeki önemini çok güzel ifade etmektedir. Kültürel mirasımızı yaşatırken, kültürel çeşitliliğimizi teşvik edebilir ve kültürler arası bir iletişim başlatarak ortak noktalarımızı görebiliriz." diye konuştu.

Dünya kültürel mirasını daha iyi anlamanın kendilerine daha iyi bir gelecek inşa etme şansı vereceğini belirten Rokicki, "İşte bu yüzden bugünkü etkinlik bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu sergi Polonya’nın tabiatını ve ikonlaşmış nefes kesici güzelliklerini göz önüne serdiği için değil, Polonya’nın zengin mirasını ve geçmişini daha iyi tanımanız için size bir şans tanımasından dolayı önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Rokicki, Türkiye’deki görevi boyunca Diyarbakır'dan Divriği’ye kadar pek çok tarihi yeri görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, “Türkiye’deki kültürel mirasa hayran olduğumu belirtmeliyim.” dedi.

Sergi, 1 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA