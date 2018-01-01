Milli piyango sorgulama sayfalarına akın eden bilet sahipleri, şanslı rakamların kendi biletlerine isabet edip etmediğini sorguladı. Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaraya vurdu? Milli Piyango amorti hangi rakamlara isabet etti? Türkiye'nin en şanslı illerinden biri olan Antalya, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılı da boş geçmedi. Antalya'nın yanı sıra Samsun'daki vatandaşlar kentlerinde yaşayan yeni milyonerlerin kim olduğunu merak ediyor.  Milyonların merak ettiği bu soruların cevaplarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.  (2018 MPİ yılbaşı bileti sorgulama)" />

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Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu (Milli Piyango sorgulama ekranı, tıkla sorgula)

Milli Piyango 2018 çekilişi dün gerçeklşeti. Milli piyango sorgulama sayfalarına akın eden bilet sahipleri, şanslı rakamların kendi biletlerine isabet edip etmediğini sorguladı. Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaraya vurdu? Milli Piyango amorti hangi rakamlara isabet etti? Türkiye'nin en şanslı illerinden biri olan Antalya, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılı da boş geçmedi. Antalya'nın yanı sıra Samsun'daki vatandaşlar kentlerinde yaşayan yeni milyonerlerin kim olduğunu merak ediyor.  Milyonların merak ettiği bu soruların cevaplarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.  (2018 MPİ yılbaşı bileti sorgulama)

01 Ocak 2018, Pazartesi 16:40
Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu (Milli Piyango sorgulama ekranı, tıkla sorgula)
Milli Piyango büyük ikramiye bu yıl 61 milyon TL'ydi. Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu. Milli Piyango sorgulama sayfalarına akın eden milyonlar, biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini sorguladı. Türkiye'nin Milli Piyango ikramiyelerini kazanma konusunda en şanslı illerinden biri olan Antalya bu yılı da boş geçmedi. Şimdi tüm Antalya talihli milyonerin kim olduğunu merak ediyor. Milli Piyango 2018 çekiliş sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.
 

KKTC, SAMSUN, ANTALYA VE İSTANBUL'A VURDU


2018 Yılbaşı çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirildi. 61 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye çıkan yerler KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı. Herkes yılbaşı çekilişi sonuçlarını merak ediyor. Vatandaşlar telefondan Milli Piyango sorgulama şeklinde aratmalar yapıyor. İşte Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...


 

BÜYÜK İKRAMİYENİN ÇIKTIĞI NUMARA (61 MİLYON LİRA)

 

9794035


Çeyrek bilete çıkan 61 milyon TL'lik büyük ikramiye Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıktı.


Samsun'da Milli Piyango büyük ikramiye heyecanı (Büyük ikramiye kime çıktı?)Samsun'da Milli Piyango büyük ikramiye heyecanı (Büyük ikramiye kime çıktı?)


AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU

4 ve 6

10  MİLYON TL KAZANAN NUMARA


0798081

10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.


5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA


2551923

5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul ve İzmir'e çıktı.


2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA


9201621

2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.
 

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA


8757022

1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin, 2'si İstanbul, Gaziantep ve Ankara'dan olduğu açıklandı.
 

500 BİN TL KAZANAN NUMARA


4136086

500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.

Yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye çıkan yerler KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.



TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA


Milli Piyango sıralı tam listesi (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)Milli Piyango sıralı tam listesi (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

Telefondan bilet sorgulama işlemi için ilk olarak www.mpi.gov.tr internet sitesine giriş yapmak gerekmektedir. Ardından çekiliş tarihi seçilmeli ve biletin numarası yazılmalıdır. Bu iki işlemin ardından "Sorgula" butonuna tıklayarak bilet sorgulama işlemi yapılır.

Eğer biletinize isabet eden bir ikramiye varsa, ekranda uyarı olacak görünecektir.


BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?


Bilet sorgulama işlemi, büyük ikramiye rakamlarının ve diğer ikramiye kazanan rakamların belli olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Telefondan bilet sorgulama işlemini nasıl yapacağını araştıran milyonlarca vatandaş, internette sorunun  cevabını araştırıyor.
 

2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SORGULAMA


2018 Milli Piyango sonuçlarını sorgulamak için tek yapmanız gereken, Milli Piyango'nun 2018 yılbaşı çekilişi sonuçlarının açıklandığı sayfaya girip bilet numaranızı sorgulamanız. Sorgulama sayfasına gitmek için tıklayın.



NASIL SORGULAMA YAPILIR?

Milli Piyango'nun sitesine girdikten sonra karşınıza yukarıdaki pencere gelecek. Önce çekiliş tarihini sonra da bilet numaranızı yazdıktan sonra 'Sorgula' bölümüne tıklayın. Biletinize ikramiye isabet edip etmediği sorgulama sonucunda belli olacaktır.
 

ANTALYA BU YIL DA BOŞ GEÇMEDİ


Milli Piyango İdaresi’nin geçen yılki yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan iller arasında yer alan Antalya, bu yılki 61 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi de boş geçmedi. Kentte yaşayanlar, dünkü çekilişte çeyrek biletine büyük ikramiye çıkan talihliyi merak ediyor.
 
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