Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu (Milli Piyango sorgulama ekranı, tıkla sorgula)

Milli Piyango
büyük ikramiye bu yıl 61 milyon TL'ydi. Milli Piyango 2018
sonuçları belli oldu. Milli Piyango sorgulama
sayfalarına akın eden milyonlar, biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini sorguladı. Türkiye'nin Milli Piyango ikramiyelerini kazanma konusunda en şanslı illerinden biri olan Antalya bu yılı da boş geçmedi. Şimdi tüm Antalya talihli milyonerin kim olduğunu merak ediyor. Milli Piyango 2018 çekiliş sonuçları
yla ilgili tüm detaylar haberimizde.
KKTC, SAMSUN, ANTALYA VE İSTANBUL'A VURDU
2018
Yılbaşı çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirildi. 61 milyon
liralık yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye çıkan yerler KKTC
, Samsun, Antalya
ve İstanbul
olarak açıklandı. Herkes yılbaşı çekilişi sonuçlarını merak ediyor. Vatandaşlar telefondan Milli Piyango sorgulama
şeklinde aratmalar yapıyor. İşte Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...
BÜYÜK İKRAMİYENİN ÇIKTIĞI NUMARA (61 MİLYON LİRA)
9794035
Çeyrek bilete çıkan 61 milyon TL'lik büyük ikramiye Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıktı.
Samsun'da Milli Piyango büyük ikramiye heyecanı (Büyük ikramiye kime çıktı?)
AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU
4 ve 6
10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
0798081
10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.
2551923
5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul ve İzmir'e çıktı.
9201621
2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.
1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
8757022
1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin, 2'si İstanbul, Gaziantep ve Ankara'dan olduğu açıklandı.
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.
Yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye çıkan yerler KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango sıralı tam listesi (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)
TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA
Telefondan bilet sorgulama işlemi için ilk olarak www.mpi.gov.tr internet sitesine giriş yapmak gerekmektedir. Ardından çekiliş tarihi seçilmeli ve biletin numarası yazılmalıdır. Bu iki işlemin ardından "Sorgula" butonuna tıklayarak bilet sorgulama işlemi yapılır.
Eğer biletinize isabet eden bir ikramiye varsa, ekranda uyarı olacak görünecektir.
BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Bilet sorgulama işlemi, büyük ikramiye rakamlarının ve diğer ikramiye kazanan rakamların belli olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Telefondan bilet sorgulama işlemini nasıl yapacağını araştıran milyonlarca vatandaş, internette sorunun cevabını araştırıyor.
2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SORGULAMA
2018 Milli Piyango sonuçlarını sorgulamak için tek yapmanız gereken, Milli Piyango'nun 2018 yılbaşı çekilişi sonuçlarının açıklandığı sayfaya girip bilet numaranızı sorgulamanız. Sorgulama sayfasına gitmek için tıklayın.
NASIL SORGULAMA YAPILIR?
Milli Piyango'nun sitesine girdikten sonra karşınıza yukarıdaki pencere gelecek. Önce çekiliş tarihini sonra da bilet numaranızı yazdıktan sonra 'Sorgula' bölümüne tıklayın. Biletinize ikramiye isabet edip etmediği sorgulama sonucunda belli olacaktır.
ANTALYA BU YIL DA BOŞ GEÇMEDİ
Milli Piyango İdaresi’
nin geçen yılki yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan iller arasında yer alan Antalya
, bu yılki 61 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi de boş geçmedi. Kentte yaşayanlar, dünkü çekilişte çeyrek biletine büyük ikramiye çıkan talihliyi merak ediyor.
Yaşar Can