Milli Piyango 2018 sonuçları belli oldu (Milli Piyango sorgulama ekranı, tıkla sorgula)

Milli Piyango 2018 çekilişi dün gerçeklşeti. Milli piyango sorgulama sayfalarına akın eden bilet sahipleri, şanslı rakamların kendi biletlerine isabet edip etmediğini sorguladı. Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaraya vurdu? Milli Piyango amorti hangi rakamlara isabet etti? Türkiye'nin en şanslı illerinden biri olan Antalya, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılı da boş geçmedi. Antalya'nın yanı sıra Samsun'daki vatandaşlar kentlerinde yaşayan yeni milyonerlerin kim olduğunu merak ediyor. Milyonların merak ettiği bu soruların cevaplarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. (2018 MPİ yılbaşı bileti sorgulama)