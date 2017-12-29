Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

Heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi
nde bu yıl büyük ikramiye 61 milyon lira olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi
60 milyon liraydı. 29 Kasım'da satışa sunulan Milli Piyango
biletlerinin yüzde 99'u satıldı. Zengin olma hayali ile bilet alan milyonlarca vatandaş Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları
nı haberimizden takip edebilecek.
2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SORGULAMA
2018 Milli Piyango sonuçlarını sorgulama
k için tek yapmanız gereken aşağıdaki Milli Piyango
'nun 2018 yılbaşı çekilişi
sonuçlarının açıklanacağı linke tıklayıp bilet bilgilerinizi yazmanız...
2018 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş sonuçları için haberimizi takip edebilirsiniz.
2018 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı rakam:
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Milli Piyango yılbaşı
GEÇTİĞİMİZ YIL MİLLİ PİYANGO'NUN BÜYÜK İKRAMİYESİ BU RAKAMLARA ÇIKTI
özel çekilişi, geçtiğimiz yıl büyük heyecan yaşatmıştı. 60 Milyon TL'nin sahibi ''2796288'' numaralı bilete isabet etti. Çeyrek bilet
lerden 3'ü İstanbul'da biri Antalya'da satıldı.
NİMET ABLA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Her yıl olduğu gibi uğuruna inanılan İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla Piyango Bayii önünde bu yıl da uzun kuyruklar oluştu. Bu yıl Nimet Abla
önünde oluşan kuyruk havadan da görüntülendi. Binlerce kişi, 2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet almak sıra bekledi.
Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerinden yüzde 99'u tükendi
Nimet ablada Milli Piyango kuyruğu
Adem Özdoğan