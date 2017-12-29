Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SORGULAMA

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İŞTE YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİNİN ÇIKTIĞI RAKAMLAR





GEÇTİĞİMİZ YIL MİLLİ PİYANGO'NUN BÜYÜK İKRAMİYESİ BU RAKAMLARA ÇIKTI

NİMET ABLA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerinden yüzde 99'u tükendi

Nimet ablada Milli Piyango kuyruğu

Adem Özdoğan

Heyecanla beklenennde bu yıl büyük ikramiye 61 milyon lira olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz60 milyon liraydı. 29 Kasım'da satışa sunulanbiletlerinin yüzde 99'u satıldı. Zengin olma hayali ile bilet alan milyonlarca vatandaşnı haberimizden takip edebilecek.k için tek yapmanız gereken aşağıdaki'nunsonuçlarının açıklanacağı linke tıklayıp bilet bilgilerinizi yazmanız...2018 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş sonuçları için haberimizi takip edebilirsiniz.- - - - - - -özel çekilişi, geçtiğimiz yıl büyük heyecan yaşatmıştı. 60 Milyon TL'nin sahibi ''2796288'' numaralı bilete isabet etti.lerden 3'ü İstanbul'da biri Antalya'da satıldı.Her yıl olduğu gibi uğuruna inanılan İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla Piyango Bayii önünde bu yıl da uzun kuyruklar oluştu. Bu yılönünde oluşan kuyruk havadan da görüntülendi. Binlerce kişi, 2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet almak sıra bekledi.