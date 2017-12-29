İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

Yeni yıla sayılı günler kala 2018 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için biletler neredeyse tükendi. Zengin olma hayali ile Milli Piyango bileti alan milyonlarca kişi 31 Aralık Pazar gecesi yapılacak 'Milli Piyango Yılbaşı' çekilişini heyecanla bekliyor. Milli Piyango sorgulama sonuçlarını Posta.com.tr'den yapabileceksiniz. Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekiliş sonuçları haberimizde olacak...

29 Aralık 2017, Cuma 15:16
Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)
Heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 61 milyon lira olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi 60 milyon liraydı. 29 Kasım'da satışa sunulan Milli Piyango biletlerinin yüzde 99'u satıldı. Zengin olma hayali ile bilet alan milyonlarca vatandaş Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarını haberimizden takip edebilecek. 
 

2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SORGULAMA


2018 Milli Piyango sonuçlarını sorgulamak için tek yapmanız gereken aşağıdaki Milli Piyango'nun 2018 yılbaşı çekilişi sonuçlarının açıklanacağı linke tıklayıp bilet bilgilerinizi yazmanız...
 

SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


İŞTE YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİNİN ÇIKTIĞI RAKAMLAR
 

2018 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş sonuçları için haberimizi takip edebilirsiniz.

2018 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı rakam: - - - - - - -


GEÇTİĞİMİZ YIL MİLLİ PİYANGO'NUN BÜYÜK İKRAMİYESİ BU RAKAMLARA ÇIKTI


Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, geçtiğimiz yıl büyük heyecan yaşatmıştı. 60 Milyon TL'nin sahibi ''2796288'' numaralı bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden 3'ü İstanbul'da biri Antalya'da satıldı.


NİMET ABLA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU


Her yıl olduğu gibi uğuruna inanılan İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla Piyango Bayii önünde bu yıl da uzun kuyruklar oluştu. Bu yıl Nimet Abla önünde oluşan kuyruk havadan da görüntülendi. Binlerce kişi, 2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet almak sıra bekledi.



Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerinden yüzde 99'u tükendiMilli Piyango'nun yılbaşı biletlerinden yüzde 99'u tükendi

Nimet ablada Milli Piyango kuyruğuNimet ablada Milli Piyango kuyruğu
 
Asgari ücrette son dakika! Asgari ücret bugün belli oluyor

Asgari ücrette son dakika! Asgari ücret bugün belli oluyor
Eczacıbaşı'ndan 3 yılda 1,5 milyar liralık yatırım planı

Eczacıbaşı'ndan 3 yılda 1,5 milyar liralık yatırım planı
Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı

Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı
Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı

Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı
Tüketicilerin '1 kuruş' mağduriyeti

Tüketicilerin '1 kuruş' mağduriyeti
1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? (Pazartesi günü okullar tatil mi?)

1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? (Pazartesi günü okullar tatil mi?)
Köprü ve otoyollara zam geliyor! (2018'de köprü ve otoyollara zam)

Köprü ve otoyollara zam geliyor! (2018'de köprü ve otoyollara zam)
2018'in trafik cezaları belli oldu (Trafik cezaları 2018)

2018'in trafik cezaları belli oldu (Trafik cezaları 2018)
Coca-Cola 10 yıl daha Türkiye'de

Coca-Cola 10 yıl daha Türkiye'de
Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu onayladı