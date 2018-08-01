Milli Piyango biletlerinde devrim gibi yenilik

Meclis'ten geçen torba yasayla birlikte Milli Piyango oyunuyla ilgili de radikal bir yenilik geldi. Bundan böyle Milli Piyango biletleri diğer şans oyunları (Sayısal Loto, Süper Loto, 10 numara) gibi basılıp verilecek.

RAKAMLAR BELİRLENEBİLECEK

Hatta Milli Piyango biletinde ilk 4 ya da son 4 rakam oyuncular tarafından belirlenebilecek. Yeni çıkan yasayla birlikte de ikramiyelerin brüt hasılatının yüzde 89'luk kısmı da ikramiye olarak dağıtılacak.

İşte yeni Milli Piyango bileti:







