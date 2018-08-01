Milli Piyango biletlerinde devrim gibi yenilik
Milli Piyango biletlerinde tarihi bir değişiklik oldu. Bugüne kadar sadece basılmış Milli Piyango biletleri satın alınabiliyordu. Artık bundan böyle şans oyunları bayilerinden diğer şans oyunları gibi istenilen rakamlar yazılarak bilet oluşturulabilecek
Meclis'ten geçen torba yasayla birlikte Milli Piyango oyunuyla ilgili de radikal bir yenilik geldi. Bundan böyle Milli Piyango biletleri diğer şans oyunları (Sayısal Loto, Süper Loto, 10 numara) gibi basılıp verilecek.
RAKAMLAR BELİRLENEBİLECEK
Hatta Milli Piyango biletinde ilk 4 ya da son 4 rakam oyuncular tarafından belirlenebilecek. Yeni çıkan yasayla birlikte de ikramiyelerin brüt hasılatının yüzde 89'luk kısmı da ikramiye olarak dağıtılacak.
İşte yeni Milli Piyango bileti: