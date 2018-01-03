Milli Piyango büyük ikramiyesinin ilk talihlisi ortaya çıktı

'YAŞLI KADINA ÇIKTI' İDDİASI ÇÖKTÜ!

TIR şoförü Milli Piyango yılbaşı çekilişinden 1 milyon 250 bin lira kazandı

MAAŞI 1800 LİRA

1 OCAK'TAN BERİ İŞE GELMİYOR



MURATPAŞA'YA 7 YILDA 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI

Son dakika! Büyük ikramiye kime çıktı? (2018 milli piyango sorgulama motoru)

Nazlı Erdol

’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL,ve’ya çıktı.İlçesi’nda seyyarbayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin bir servis personeli olduğu ortaya çıktı.numaralıisabet eden 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL’sine sahip olan 25 yaşındaki’ın,’nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yaptığı belirlendi.'dakitalihlisi içinda çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Son olarak büyük ikramiyeninilçesinde yaşayan yaşlı bir kadına çıktığı iddia ediliyordu ancak gelenyle, iddianın gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.Evli ve 1 çocuk babası’ın aylık 1800 lira maaş aldığı belirtildi. 1 Ocak’ta iş yerindeolduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gelmediği belirlenen Tokmak’ın büyük ikramiyeyi de’da’nden tahsil ettiği öğrenildi.Mesai arkadaşları talihlininolduğunu doğrularken, 1 Ocak’tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak’ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti.'da 'şanslı ilçe' olarak nitelendirilen'ya, son 7 yıldavegibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı. 2016 ve 2017 Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa'dan satın aldı.'ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor.'nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor. İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa'yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.