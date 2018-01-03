Milli Piyango büyük ikramiyesinin ilk talihlisi ortaya çıktı

Milli Piyango
’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul
, Ordu
, KKTC
ve Antalya
’ya çıktı. Muratpaşa
İlçesi Şarampol Kavşağı
’nda seyyar Milli Piyango
bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin bir servis personeli olduğu ortaya çıktı.
9794035
numaralı çeyrek bilete
isabet eden 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL’sine sahip olan 25 yaşındaki Murat Tokmak
’ın, Lokman Ecza Deposu
’nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yaptığı belirlendi.
'YAŞLI KADINA ÇIKTI' İDDİASI ÇÖKTÜ!
Antalya
'daki büyük ikramiye
talihlisi için sosyal medya
da çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Son olarak büyük ikramiyenin Döşemealtı
ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadına çıktığı iddia ediliyordu ancak gelen son dakika haberi
yle, iddianın gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.
TIR şoförü Milli Piyango yılbaşı çekilişinden 1 milyon 250 bin lira kazandı
MAAŞI 1800 LİRA
Evli ve 1 çocuk babası Murat Tokmak
’ın aylık 1800 lira maaş aldığı belirtildi. 1 Ocak’ta iş yerinde nöbetçi
olduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gelmediği belirlenen Tokmak’ın büyük ikramiyeyi de Ankara
’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
’nden tahsil ettiği öğrenildi.
1 OCAK'TAN BERİ İŞE GELMİYOR
Mesai arkadaşları talihlinin Murat Tokmak
olduğunu doğrularken, 1 Ocak’tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak’ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti.
Son dakika! Büyük ikramiye kime çıktı? (2018 milli piyango sorgulama motoru)
Antalya
MURATPAŞA'YA 7 YILDA 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI
'da 'şanslı ilçe' olarak nitelendirilen Muratpaşa
'ya, son 7 yılda Süper Loto
, Sayısal Loto
, Şans Topu
ve On Numara
gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı. 2016 ve 2017 Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa'dan satın aldı. Muratpaşa
'ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor.
Muratpaşa
, Türkiye
'nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor. İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa'yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.
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Nazlı Erdol