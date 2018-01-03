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Milli Piyango büyük ikramiyesinin ilk talihlisi ortaya çıktı

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Antalya’da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı. Murat Tokmak’ın 1 Ocak’tan itibaren işe gelmediği belirtildi. Büyük ikramiyenin Döşemealtı ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadına çıktığı iddia ediliyordu ancak gelen son dakika haberiyle, iddianın gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı

03 Ocak 2018, Çarşamba 13:09
Milli Piyango büyük ikramiyesinin ilk talihlisi ortaya çıktı
Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya’ya çıktı. Muratpaşa İlçesi Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin bir servis personeli olduğu ortaya çıktı.

9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL’sine sahip olan 25 yaşındaki Murat Tokmak’ın, Lokman Ecza Deposu’nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yaptığı belirlendi.
 

'YAŞLI KADINA ÇIKTI' İDDİASI ÇÖKTÜ!


Antalya'daki büyük ikramiye talihlisi için sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Son olarak büyük ikramiyenin Döşemealtı ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadına çıktığı iddia ediliyordu ancak gelen son dakika haberiyle, iddianın gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

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MAAŞI 1800 LİRA


Evli ve 1 çocuk babası Murat Tokmak’ın aylık 1800 lira maaş aldığı belirtildi. 1 Ocak’ta iş yerinde nöbetçi olduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gelmediği belirlenen Tokmak’ın büyük ikramiyeyi de Ankara’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden tahsil ettiği öğrenildi.
 

1 OCAK'TAN BERİ İŞE GELMİYOR


Mesai arkadaşları talihlinin Murat Tokmak olduğunu doğrularken, 1 Ocak’tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak’ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti.


MURATPAŞA'YA 7 YILDA 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI


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Antalya'da 'şanslı ilçe' olarak nitelendirilen Muratpaşa'ya, son 7 yılda Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı. 2016 ve 2017 Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa'dan satın aldı. Muratpaşa'ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor.

Muratpaşa, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor. İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa'yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.
 

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