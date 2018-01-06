Milli piyango şakası yapan genç tedirgin günler yaşıyor



"SENİ KAÇIRABİLİRLER"



"KORKMAYA BAŞLADIM"

Gizem Yetil

Ankara Kahramankazan’daki bir muhasebe bürosunda çalışansonrası şaka amacıyla sosyal medya hesabı üzerindennde olduğunu belirten yer bildiriminde bulundu.Dağcı’nın biletine ikramiye çıktığını sanan arkataşları ve yakınları kendisini kutladı. Ayrıca ilçede Burak Dağcı’ya çıkan büyük ikramiyenin 10 milyon lira olduğu söylentisi yayıldı. Bunun üzerine Dağcı, yaptığı paylaşımının şaka amaçlı olduğunu ve kendisine herhangi bir ikramiyenin çıkmadığını yazdı. Paylaşımın şaka olduğunu gören arkadaşları Burak Dağcı’ya, "Bu iş art niyetli insanlar tarafından gerçek sanılabilir, seni kaçırabilirler" diye uyarlarda bulundu.Daha önce müşterileri gezip fatura topladığını anlatan Burak Dağcı, uyarılar üzerine çok korktuğunu belirtti. Dağcı, "Sadece yer bildiriminde bulunarak kendimi mutlu hissettiğimi belirttim. İşin bu aşamaları geleceğini kestiremedim. Başlarda eğlenceli geliyordu ancak uyarılar artınca korkmaya başladım" dedi.