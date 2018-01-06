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Milli piyango şakası yapan genç tedirgin günler yaşıyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde muhasebeci Burak Dağcı (21), Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka amacıyla sosyal medyada ’Ankara Milli Piyango İdaresi’nde olduğuna dair yer bildiriminde bulundu.  Şaka sonrası Dağcı, tedirgin günler yaşıyor

06 Ocak 2018, Cumartesi 18:57
Milli piyango şakası yapan genç tedirgin günler yaşıyor
Ankara Kahramankazan’daki bir muhasebe bürosunda çalışan Burak Dağcı, Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Milli Piyango İdaresi'nde olduğunu belirten yer bildiriminde bulundu.


"SENİ KAÇIRABİLİRLER"


Dağcı’nın biletine ikramiye çıktığını sanan arkataşları ve yakınları kendisini kutladı. Ayrıca ilçede Burak Dağcı’ya çıkan büyük ikramiyenin 10 milyon lira olduğu söylentisi yayıldı. Bunun üzerine Dağcı, yaptığı paylaşımının şaka amaçlı olduğunu ve kendisine herhangi bir ikramiyenin çıkmadığını yazdı. Paylaşımın şaka olduğunu gören arkadaşları Burak Dağcı’ya, "Bu iş art niyetli insanlar tarafından gerçek sanılabilir, seni kaçırabilirler" diye uyarlarda bulundu.



"KORKMAYA BAŞLADIM"


Daha önce müşterileri gezip fatura topladığını anlatan Burak Dağcı, uyarılar üzerine çok korktuğunu belirtti. Dağcı, "Sadece yer bildiriminde bulunarak kendimi mutlu hissettiğimi belirttim. İşin bu aşamaları geleceğini kestiremedim. Başlarda eğlenceli geliyordu ancak uyarılar artınca korkmaya başladım" dedi.


 


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