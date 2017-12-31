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Milli Piyango sıralı tam listesi (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

2018 Yılbaşı çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirildi. 61 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye çıkan yerler KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı. İşte Milli Piyango sonuçları, Milli piyango sıralı tam listesi ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

01 Ocak 2018, Pazartesi 02:57
Milli Piyango sıralı tam listesi (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)
İşte, Milli Piyango sıralı ve tam listesi;

BÜYÜK İKRAMİYENİN ÇIKTIĞI NUMARA (61 MİLYON LİRA)

9794035 

Çeyrek bilete çıkan 61 milyon TL'lik büyük ikramiye Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıktı.



AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU

4 ve 6

10  MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0798081

10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2551923

5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul ve İzmir'e çıktı.

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9201621

2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

8757022

1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin, 2'si İstanbul, Gaziantep ve Ankara'dan olduğu açıklandı.

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086 

500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.

100 BİN TL KAZANAN NUMARA



50 BİN TL KAZANAN NUMARA



10 BİN  TL KAZANAN NUMARA


5 BİN  TL KAZANAN NUMARA


3 BİN  TL KAZANAN NUMARA


2 BİN  TL KAZANAN NUMARA


BİN  TL KAZANAN NUMARA



SON 6 RAKAM



SON 5 RAKAM


SON 4 RAKAM


SON 3 RAKAM


SON 2 RAKAM 


TESELLİ İKRAMİYESİ

BÜYÜK İKRAMİYE 61 MİLYON LİRA


Milli Piyango'da büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye için çekiliş saat 23:45 civarında çekildi. Yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlandı. Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtıldı. 

 

2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SORGULAMA


2018 Milli Piyango sonuçlarını sorgulamak için tek yapmanız gereken, Milli Piyango'nun 2018 yılbaşı çekilişi sonuçlarının açıklanacağı linke tıklayıp bilet bilgilerinizi yazmanız...
 

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