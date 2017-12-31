Milli Piyango sıralı tam listesi (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

İşte, Milli Piyango sıralı ve tam listesi;
BÜYÜK İKRAMİYENİN ÇIKTIĞI NUMARA (61 MİLYON LİRA)
9794035
Çeyrek bilete çıkan 61 milyon TL'lik büyük ikramiye Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıktı.
AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU
4 ve 6
10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
0798081
10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.
5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
2551923
5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul ve İzmir'e çıktı.
2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
9201621
2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.
1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
8757022
1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin, 2'si İstanbul, Gaziantep ve Ankara'dan olduğu açıklandı.
500 BİN TL KAZANAN NUMARA
4136086
500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.
100 BİN TL KAZANAN NUMARA
50 BİN TL KAZANAN NUMARA
10 BİN TL KAZANAN NUMARA
5 BİN TL KAZANAN NUMARA
3 BİN TL KAZANAN NUMARA
2 BİN TL KAZANAN NUMARA
BİN TL KAZANAN NUMARA
SON 6 RAKAM
SON 5 RAKAM
SON 4 RAKAM
SON 3 RAKAM
SON 2 RAKAM
TESELLİ İKRAMİYESİ
BÜYÜK İKRAMİYE 61 MİLYON LİRA
Milli Piyango'da büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye için çekiliş saat 23:45 civarında çekildi. Yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlandı. Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtıldı.
2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SORGULAMA
2018 Milli Piyango sonuçlarını sorgulama
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Yusuf Cevahir