Milli Piyango sıralı tam listesi (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

BÜYÜK İKRAMİYENİN ÇIKTIĞI NUMARA (61 MİLYON LİRA)

100 BİN TL KAZANAN NUMARA

50 BİN TL KAZANAN NUMARA

10 BİN TL KAZANAN NUMARA

5 BİN TL KAZANAN NUMARA

3 BİN TL KAZANAN NUMARA

2 BİN TL KAZANAN NUMARA

BİN TL KAZANAN NUMARA

SON 6 RAKAM

SON 5 RAKAM

SON 4 RAKAM

SON 3 RAKAM

SON 2 RAKAM

TESELLİ İKRAMİYESİ

BÜYÜK İKRAMİYE 61 MİLYON LİRA

2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SORGULAMA

Yusuf Cevahir

İşte, Milli Piyango sıralı ve tam listesi;Çeyrek bilete çıkan 61 milyon TL'lik büyük ikramiye Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıktı.4 ve 6079808110 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.25519235 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul ve İzmir'e çıktı.92016212 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.87570221 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin, 2'si İstanbul, Gaziantep ve Ankara'dan olduğu açıklandı.4136086500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.Milli Piyango'da büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye için çekiliş saat 23:45 civarında çekildi. Yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlandı. Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtıldı.k için tek yapmanız gereken,'nunsonuçlarının açıklanacağı linke tıklayıp bilet bilgilerinizi yazmanız...