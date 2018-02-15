Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ABD'nin teklifini açıkladı



"PKK'YA KARŞI YPG'Yİ SAVAŞTIRABİLİRİZ" TEKLİFİ



"PYD VE YPG'Yİ PKK'DAN AYIRABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"



MATTİS: BÖYLE RİSKLİ BİR ADIM ATMAYIZ

Serap Belovacıklı

Canikli şunları söyledi:Zeytin Dalı Harekatında ilişkin müttefiklerimize bilgi verdik. YPG'ye verilen desteği sonlandırmalarını istedik.Bu hususu sayın Mattis’e belgelerle birlikte aktardık. YPG ile PKK arasındaki açıklığıyla ortaya koyan belgeleri bir kez daha kendileriyle paylaştım. Ayrıca Amerikan yetkililerin ve resmi makamlarının da YPG-PYD’nin bir terör örgütü olduğu, PKK’nın Suriye milislerinden ibaret olduğu şeklindeki açıklamalarını da kendisine hatırlattım. CIA’in online yayın organında PKK’nın suriye milisleri olarak tanımlanmakta açık net şekilde. Amacının da otonom bir siyasi yapılanma olduğu belirtilmektedir.ABD’nin Türkiye ile çalışması gerektiğini doğru yöntemin bu olduğunu sayın Mattis’e ifade ettik. Sayın Mattis’in yaklaşımı PYD-YPG’nin terör örgütü olduğunu gösteren açıklamadan, belgeleri kendileriyleBu örgütü PKK’dan ayırabilecekleri şeklinde, hatta PKK’ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde, bunun için çaba sarf edecekleri şeklinde açıklamaları oldu. Biz de bunun mümkün olmadığını ve hiçbir zaman YPG ve PYD’nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK’ya karşı savaştırılmalarının mümkün olmadığını söyledik. Çünkü bu örgüt, kendisi zaten aynı yerden yönetiliyor. Aynı amaç için terörist faaliyetlerine devam ediyorlar.Fakat onlarda böyle bir kabul var. PYD ve YPG’yi PKK’dan ayırabilecekleri ve bizim açımızdan bu anlamda tehlike olmaktan uzaklaştırabilecekleri şeklinde kabulleri var.Ve beklentimizin de terör örgütleriyle işbirliği yapmak değil, tamamen müttefikiyle yani Türkiye ile birlikte çalışmak olduğunu, doğru yöntemin bu olduğunu ifade ettik. Ayrıca DEAŞ ile mücadelede de NATO ittifakı içerisinde, DEAŞ ile doğrudan mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu… El Bab ve Fırat Kalkanı operasyonuyla bunun gerçekleştirildiğini, diğer ülkelerin Amerika da dahil aracılar aracılığıyla DEAŞ ile mücadele yürüttüklerini ifade ettik.Bu nedenle Zeytin Dalı operasyonumuzun DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyeceğini ve dikkati dağıtmayacağını onlarla paylaştık. Etkin bir mücadele yürüttüğümüzü ifade ettim.Ayrıca PYD – YPG terör örgütünün DEAŞ ile yakın işbirliği içinde olduğu ve bazı DEAŞ unsurlarını Türkiye’ye karşı kullanmaya çalıştığını, kullandığını tespit ettiğimizi sayın Mattis ile paylaştık.Hapishanelerde PYD-YPG’li teröristlerin DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktığını söyledik. Belgelerini bilgilerini doyurucu şekilde kendisiyle paylaştık.Sayın Mattis bunun çok mümkün olmayacağını, ittifak yapısı içine girmesi halinde bunu kendisinin sonu olacağını bildiği için böyle riskli bir adım atmayacağı şekilde ifadesi oldu. Ama terör örgütlerinin her zaman birbiriyle işbirliği içinde olabileceklerini ifade ettik.Ayrıca Rakka’da DEAŞ’lı teröristlerin dünyanın gözü önünde serbest bıraktıklarını kendisine söyledik. PYD-YPG’nin DEAŞ ile yakın işbirliği içinde olduğunu ve DEAŞ’ı kullandığını sayın Mattis ile paylaştık.