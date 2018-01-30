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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Afrin'e yapılan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması

Afrin'de terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Meclis'i bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Terör tamamen temizlenmeden operasyon bitmeyecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Afrin'e yapılan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. 

Canikli konuşmasında, "Bölge terörden tamamen temizlenene kadar operasyon devam edecek. Terör tamamen temizlenmeden operasyon bitmeyecek. Bunun başka yolu yok. 'Terörden temizlenen toprakları ne yapacaksınız' diye soruyorlar. Fırat Kalkanı'nda ne olduysa o olacak. Topraklarından ayrılmış olan bölge halkı önce evlerine dönecekler. Suriyeli mültecilerden çok sayıda kişinin Afrin bölgesine döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.  Canikli, "Harekat planlandığı gibi başarıyla sürdürülmektedir" dedi.

Canikli'nin açıklamaları:


"5'İ TSK'DAN, 24'Ü ÖSO'DAN 29 ŞEHİDİMİZ VAR"


Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar, en az 649 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedef hava kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiş, kara harekatı kapsamında 4370 hedef ateş altına alınmıştır; bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır.


"TSK VE ÖSO KAYNAKLI SİVİL ZAYİAT OLMAMIŞTIR"


Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milletinin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır.


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