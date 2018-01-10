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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ 2018) başvuruları başladı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) başvuruları 9 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 18 Mart'ta uygulanacak

10 Ocak 2018, Çarşamba 13:41
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ 2018) başvuruları başladı
2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi'nce 2’nci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart 2018 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) yapılacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava başvurular, 9 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar.

18 Mart’ta 135 dakika sürecek sınav için başvuru ücreti ise 80 TL.
 


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