Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ 2018) başvuruları başladı

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Senim Tanay

2018-2019 eğitim-öğretim yılında'nce 2’nci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart 2018 tarihindeyapılacak.Sınava başvurular, 9 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nininternet adresinden yapacaklar.18 Mart’ta 135 dakika sürecek sınav için başvuru ücreti ise 80 TL.