Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ 2018) başvuruları başladı

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi
'nce 2’nci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart 2018 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)
yapılacak.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava başvurular, 9 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden yapacaklar.
18 Mart’ta 135 dakika sürecek sınav için başvuru ücreti ise 80 TL.
Senim Tanay