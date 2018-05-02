Milli sporcu Bayram Yeşilyaprak cinsel organı kesilerek öldürüldü

KESİK ORGANI BULUNDU

ZANLI TESLİM OLDU

'EŞİMİ TACİZ ETTİ'

Yusuf Cevahir

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. Etap'tabıçak darbeleri ile öldürüldü.İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Bayram Yeşilyaprak'ın cesedinin yanında kesilmiş cinsel organı da buldu.Olayın faili olduğunu belirtilen Kerim Kuvvetli jandarma ekiplerine teslim olurken, milli güreşçinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.Şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtilirken, Yeşilyaprak'ın cenazesi ise otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.Öte yandan, polise teslim olan Kerim Kuvvetli'nin, sorgusunda Bayram Yeşilyaprak'ın eşini taciz ettiğini ve kendisini de sürekli tehdit ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.Olay günü evine gelen milli sporcu ile tartıştıklarını da belirten Kerim Kuvvetli'nin tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Yeşilyaprak'ı bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.Vücut geliştirme sporcusu Bayram Yeşilyaprak 2011 yılında Bilek Güreşi 21. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu.