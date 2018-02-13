Milli sporcu Rüveyda Güler'in korkunç ölümü!

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

MİLLİ SPORCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Erdinç Şahin

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Isparta- Keçiborlu yolu üzerinde meydana geldi.yönetimindeki otomobil, Baladız kavşağında, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir direğe çarptı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobildeki Rüveyda Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan ve Güler'in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.Isparta'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobilde Rüçhan Gürkan ile birlikte yaşamını yitiren Rüveyda Güler'in, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca milli sporcusu olduğu belirtildi.