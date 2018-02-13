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Milli sporcu Rüveyda Güler'in korkunç ölümü!

Isparta'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki Rüçhan Gürkan (23) ile Rüveyda Güler (21) yaşamını yitirdi. Otomobilde Rüçhan Gürkan ile birlikte yaşamını yitiren Rüveyda Güler'in, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca milli sporcusu olduğu belirtildi.

13 Şubat 2018, Salı 14:44
Milli sporcu Rüveyda Güler'in korkunç ölümü!
Kaza, saat 03.30 sıralarında, Isparta- Keçiborlu yolu üzerinde meydana geldi. Rüçhan Gürkan yönetimindeki otomobil, Baladız kavşağında, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir direğe çarptı.
 

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobildeki Rüveyda Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan ve Güler'in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.


 

MİLLİ SPORCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI


Isparta'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobilde Rüçhan Gürkan ile birlikte yaşamını yitiren Rüveyda Güler'in, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca milli sporcusu olduğu belirtildi.



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