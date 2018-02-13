Milli Takım kampında şok olay! Çatalla saldırdı (Daniyar İsmayilov kimdir?)

İKİ SPORCU DA KAMPTAN GÖNDERİLDİ

GEREKEN CEZA VERİLECEK

İSMAYİLOV KAMPA ALINMAMIŞTI





DANİYAR İSMAYİLOV KİMDİR?

Mehmet Nuri Turan

Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atak: "Hiç kimse milli formanın üzerinde değildir. Gereken ceza verilecek"TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) merkezinde yemek sırasında masada oturan Daniyar İsmayilov, Murat Ekinek'ten çatal istedi. Ekinek, İsmayilov'a 'Kalk kendin al' yanıtını verince Daniyar İsmayilov, Ekinek'e küfrederek çatalı koltuk altına sapladı. Olayı araya giren sporcuların yatıştırdığı belirtildi. Bu gelişme üzerine Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atak devreye girdi. Atak, her iki sporcu hakkında rapor tutulduğunu ve sporcuların kamptan gönderildiğini belirtti.Hiç kimsenin milli formanın üzerinde olamayacağını ifade eden Atak, "Gereken ceza ne ise verilecek. Biz Milli Takım'da problemli sporcu istemiyoruz. Burası Milli Takım kampı. TOHM sporcusu ile tartışmak neyin nesi anlamadım. Murat kardeşimizin de hatası olabilir. Ama çatal saplamak ve yaralamak asla kabul edilemez. Hocalarımız raporları tuttu. Federasyonumuza ulaştığında gereken ceza verilecek. Bu konu ile ilgili raporlar elimize ulaştığında federasyon başkanımız açıklama yapacaktır" dedi.Daniyar İsmayilov, Rio Olimpiyatları'ndan sonra disiplinsiz davranışlarından dolayı bir süre Milli Takım kamplarına alınmamıştı. Olimpiyat öncesi ve sonrasındaki disiplinsiz davranışları ile birçok kez gündeme gelen sporcunun özel hayatındaki skandallar örtbas edilmişti. Gaziantep'te yaşanan bu olayla birlikte İsmayilov katıldığı ilk kampta olay çıkartmış oldu.Daniyar İsmayilov, 3 Şubat 1992 tarihinde Türkmenistan'ın Özbekistan'a sınır vilayeti olan Türkmenabat'a bağlı Lebap şehrinde dünyaya geldi. 165 cm boyunda ve 69 kg ağırlığındaki İsmayilov, Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkmenistan'ı temsil etti ve Halter Erkekler'de 69 kg mücadelesinde 310 kg toplam kaldırışla 13. oldu. Ardından Türk vatandaşlığına geçen İsmayilov, Türkiye adına yarıştığı 2015 ve 2016 Avrupa Şampiyonalarında altın madalya kazandı.Ayrıca 2015 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli halterci Daniyar İsmayilov, Rio 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran isim oldu.DHA