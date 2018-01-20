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Milli tekvandocu İrem Çin’den altın madalyayla dönüyor

Milli tekvandocu İrem Yaman WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nde altın madalya kazandı.
 

Milli tekvandocu İrem Çin’den altın madalyayla dönüyor
Dünya Taekwondo Fedarasyonu (WT) tarafından ilk kez düzenlenen Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nde son hafta müsabakaları gerçekleştirildi. Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen organizasyonun son haftasında erkekler 58 ve bayanlar 57 kiloda müsabakalar yapılırken Türkiye'yi bayanlarda İrem Yaman, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün temsil etti.

Her sıklette sadece 12 seçilmiş sporcunun yarışabildiği organizasyonda İrem Yaman ilk turda Panama'dan Carolena Carstens'i, çeyrek finalde son 2 olimpiyat ve dünya şampiyonu İngiliz Jade Jones'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ev sahibi Çin'den Zongshi Luo'yu finalde ise yine aynı ülkeden Lijun Zhou'yu altın vuruş sonrasında mağlup eden İrem Yaman altın madalyanın sahibi oldu. 

Milli tekvandocular Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün ise çeyrek finalde organizasyona veda etti. 


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