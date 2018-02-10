Milliler Beyaz Rusya’yı devirdi

ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞE HIZLI BAŞLADIK

DÖRDÜNCÜ MAÇ ESTONYA İLE OYNANACAK

Mehmet Nuri Turan

Karşılaşmaya Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk sayılarını Işıl ile kaydetti. Düşük tempoda başlayan mücadelede iki takım da hücumda skor üretmekte zorlanırken, ay-yıldızlılar özellikle Tuğçe ve Işıl ikilisiyle ritim buldu.Tuğçe’nin basketiyle son dakikaya girilirken 17-8’lik üstünlüğü yakalayan milliler, periyot sonunda da 11 sayılık farkı yakaladı (19-8). İkinci çeyreğin başında hücum ribaundlarını değerlendiren Beyaz Rusya, 13. dakikada farkı 7 sayıya indirdi (19-12). Ancak Cansu Köksal’ın üç sayılık basketiyle bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden milliler karşısında Rytsikava ile orta mesafe isabet kaydeden Beyaz Rusya, durumu da 25-20’ye getirdi. Ay-yıldızlılar, mücadelenin ilk yarısını 32-24 önde kapattı.Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan A Milli Kadın Takımı, Işıl Alben’in üç sayılık basketi ve Kuanitra Holingsvorth’un da boyalı alandaki etkili oyunuyla farkı çift haneli rakamlara taşıdı (38-24). Mola alan Beyaz Rusya, ara sonrasında ilk sayılarını Rytsikava ile buldu. Mücadelenin final periyoduna 15 sayı farkla 50-35 üstün giren milliler, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. Bu bölümde Bentley’in sorumluluk almasıyla skor kaydeden Beyaz Rusya, Leuchanka’nın da basketiyle 35. dakikada farkı 9 sayıya indirdi (54-45). Ancak A Milli Kadın Basket Takımı, son bölümde kontrolü elinden bırakmadı ve maçtan 64-54 galip ayrıldı.Mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da takip etti. Ay-yıldızlılar, grubundaki dördüncü maçında 14 Şubat Çarşamba günü Estonya ile Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda karşılaşacak.(İHA)