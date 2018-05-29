Milyarder iş adamı Serge Dassault hayatını kaybetti

Fransa'nın endüstri devi 'Groupe Industriel Marcel Dassault S.A' holdingin sahibi Serge Dassault 1987 yılında babası Marcel Dassault tarafından1929 yılında kurulan şirketin başına geçmişti. 1950’li ve 60’lı yıllar boyunca birden fazla sektöre giren ve her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren Dassault; 2000’li yıllara gelinceye kadar Fransa’nın en eski ve en zengin kuruluşları arasında kendine yer buldu.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Serge Dassault, Fransa'da 1995 ve 2009 yılları arasında Corbeil-Essonnes bölgesi belediye başkanlığı yaparken seçimlerde "oy hırsızlığı" yapıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılınca adının temize çıkarılması ve hakkında açılan soruşturmanın tamamlanıp sonuçlanması için dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti.