Milyon dolarlık yılbaşı eğlencesi



SÜS VE EĞLENCE EŞYALARINA YILDA 20 MİLYON DOLAR



5 YILDA 87 MİLYON DOLARLIK İTHALAT, 6 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Adem Özdoğan

Yeni yıl kutlamalarına renk katan süsleme ve eğlence eşyaları, dış ticarette kayda değer bir ekonomik büyüklük oluşturuyor.2017 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala yeni yıl kutlamalarına ilişkin alışveriş hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Yeni yıl alışverişinde kutlamalara yönelik süsleme ve eğlence eşyaları da önemli bir yer tutuyor. Öyle ki bu ürünlere yönelik tercihler dış ticarette önemli bir ekonomi yaratıyor.Yeni yıl kutlamalarına yönelik yapılan dış ticaret, "ağaçlarda kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar" ve "eğlence eşyaları" başlıkları altında toplanıyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu ürünlerin ithalat ve ihracatına yönelik yılda yaklaşık 20 milyon dolar harcanıyor.Söz konusu ürünler açısından Türkiye'nin aleyhine dış ticaret açığı bulunuyor. Türkiye, yılbaşı kutlamalarında kullanılan eşyalar için 5 yılda yaklaşık 87 milyon dolarlık ithalat, 6 milyon dolarlık da ihracat yaptı.Yeni yıl ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar ve süslerin ithalatına 2012 yılında 20 milyon 659 bin dolar, 2013 yılında 16 milyon 448 bin dolar, 2014 yılında 16 milyon 31 bin dolar, 2015 yılında 19 milyon 910 bin dolar harcama yapıldı. Yeni yıl ağaçlarının lamba ve süsleri ile eğlence eşyalarına geçen yıl 13 milyon 799 bin dolar harcandı. Böylece 5 yıldaki ithalat tutarı yaklaşık 87 milyon dolar oldu. Bu yılın 10 aylık dönemindeki ithalat miktarı ise 12 milyon 986 milyon dolar olarak gerçekleşti.