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Milyonerlere ilk çeyrekte 7 bin kişi eklendi

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, mart sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre 7 bin 9 kişi artarak 145 bin 989'a yükseldi

Milyonerlere ilk çeyrekte 7 bin kişi eklendi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik  milyonerlerin toplam sayısı mart sonu itibarıyla 145 bin 989'a ulaştı.

Geçen yılın sonuna göre 7 bin 9 kişi artan milyonerlerin toplam  mevduatı 954 milyar 294 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam  mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına  düşen ortalama mevduat da 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı.
 

TOPLAM MEVDUATLAR 868,4 MİLYAR LİRA


Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017'ye  kıyasla 5 bin 728 kişi artarak 132 bin 697'ye ulaşırken, toplam mevduatları da  868 milyar 425 milyon lira oldu. 

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 431 milyar 373 milyon  lirası yerel para cinsi, 433 milyar 749 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3  milyar 303 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde  yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 544 bin lira olarak  hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu  mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira  düzeyindeydi.
 

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 13 BİNİ GEÇTİ    


BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı mart sonu  itibarıyla 13 bin 292'ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl  sonuna göre bin 281 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 85 milyar 869  milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 485  milyon lirası yerel para, 78 milyar 157 milyon lirası yabancı para ve 227 milyon  lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik  milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 460 bin lira olarak  hesaplandı. 

 


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