Milyonfest Dalaman'a geri sayım başladı!

Milyon Yapım'ın “Milyonfest”markasıyla ilk franchise festivali olan Milyonfest Dalaman, bu yıl ilk kez 2-3-4-5 Ağustos tarihlerinde 4 gün boyunca ülkemizin en gözde tatil ve turizm yörelerinden biri olan Dalaman Kayacık Sahili’nde gerçekleşecek

30 Temmuz 2018, Pazartesi 12:21
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Havalimanına ve çevre şehirlerdeki tatil yörelerine olan yakınlığından dolayı stratejik olarak eşsiz bir bölge olan Dalaman'da ilk kez gerçekleşecek olan 4 günlük festival, Milyon Yapım'ın ilk franchise folarak da ayrı bir öneme sahip. Arse Gayrimenkul & Elif Çokgezen tarafından Dalaman Belediyesi katkılarıyla Milyon Yapım danışmanlığında gerçekleşecek festival,katılımcılarına 4 gün boyunca müzik,eğlence ve rock tatili vaad ediyor.. Tüm müzikseverleri %100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek Milyonfest Dalaman, Kral Pop Tv ve Türkiye’nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı yayınlanacak.


İŞTE MİLYONFEST DALAMAN'IN PROGRAMI

2 AĞUSTOS PERŞEMBE ÜCRETSİZ AÇILIŞ PARTİSİ

HEY DOUGLES

YENİ TÜRKÜ

UMUT KUZEY


3 AĞUSTOS CUMA

ATHENA

MANGA

CEZA

ADAMLAR

GÜNDOĞARKEN

MELEK MOSSO

GÜLÇİN ERGÜL


4 AĞUSTOS CUMARTESİ

MFÖ

HAYKO CEPKİN

CEM ADRİAN

PAMELA

KURTALAN EKSPRES

CAN GOX

WHAT DA FUNK


5 AĞUSTOS PAZAR

MOR VE ÖTESİ

SELDA BAĞCA & BOOM PAM

MABEL MATİZ

EZHEL

FATMA TURGUT

PERA

SATTAS

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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