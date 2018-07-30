Havalimanına ve çevre şehirlerdeki tatil yörelerine olan yakınlığından dolayı stratejik olarak eşsiz bir bölge olan Dalaman'da ilk kez gerçekleşecek olan 4 günlük festival, Milyon Yapım'ın ilk franchise folarak da ayrı bir öneme sahip. Arse Gayrimenkul & Elif Çokgezen tarafından Dalaman Belediyesi katkılarıyla Milyon Yapım danışmanlığında gerçekleşecek festival,katılımcılarına 4 gün boyunca müzik,eğlence ve rock tatili vaad ediyor.. Tüm müzikseverleri %100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek Milyonfest Dalaman, Kral Pop Tv ve Türkiye’nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı yayınlanacak.





İŞTE MİLYONFEST DALAMAN'IN PROGRAMI

2 AĞUSTOS PERŞEMBE ÜCRETSİZ AÇILIŞ PARTİSİ

HEY DOUGLES

YENİ TÜRKÜ

UMUT KUZEY





3 AĞUSTOS CUMA

ATHENA

MANGA

CEZA

ADAMLAR

GÜNDOĞARKEN

MELEK MOSSO

GÜLÇİN ERGÜL





4 AĞUSTOS CUMARTESİ

MFÖ

HAYKO CEPKİN

CEM ADRİAN

PAMELA

KURTALAN EKSPRES

CAN GOX

WHAT DA FUNK





5 AĞUSTOS PAZAR

MOR VE ÖTESİ

SELDA BAĞCA & BOOM PAM

MABEL MATİZ

EZHEL

FATMA TURGUT

PERA

SATTAS