Milyonfest Dalaman'a geri sayım başladı!
Milyon Yapım'ın “Milyonfest”markasıyla ilk franchise festivali olan Milyonfest Dalaman, bu yıl ilk kez 2-3-4-5 Ağustos tarihlerinde 4 gün boyunca ülkemizin en gözde tatil ve turizm yörelerinden biri olan Dalaman Kayacık Sahili’nde gerçekleşecek
Havalimanına ve çevre şehirlerdeki tatil yörelerine olan yakınlığından dolayı stratejik olarak eşsiz bir bölge olan Dalaman'da ilk kez gerçekleşecek olan 4 günlük festival, Milyon Yapım'ın ilk franchise folarak da ayrı bir öneme sahip. Arse Gayrimenkul & Elif Çokgezen tarafından Dalaman Belediyesi katkılarıyla Milyon Yapım danışmanlığında gerçekleşecek festival,katılımcılarına 4 gün boyunca müzik,eğlence ve rock tatili vaad ediyor.. Tüm müzikseverleri %100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek Milyonfest Dalaman, Kral Pop Tv ve Türkiye’nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı yayınlanacak.
İŞTE MİLYONFEST DALAMAN'IN PROGRAMI
2 AĞUSTOS PERŞEMBE ÜCRETSİZ AÇILIŞ PARTİSİ
HEY DOUGLES
YENİ TÜRKÜ
UMUT KUZEY
3 AĞUSTOS CUMA
ATHENA
MANGA
CEZA
ADAMLAR
GÜNDOĞARKEN
MELEK MOSSO
GÜLÇİN ERGÜL
4 AĞUSTOS CUMARTESİ
MFÖ
HAYKO CEPKİN
CEM ADRİAN
PAMELA
KURTALAN EKSPRES
CAN GOX
WHAT DA FUNK
5 AĞUSTOS PAZAR
MOR VE ÖTESİ
SELDA BAĞCA & BOOM PAM
MABEL MATİZ
EZHEL
FATMA TURGUT
PERA
SATTAS