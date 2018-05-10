Milyonlara 3 müjde!

ÖDEME KALICI OLACAK

İŞ KURAN GENCE AYDA 700 TL

300 BİN KİŞİNİN BORCU SİLİNİYOR

Adem Özdoğan

Yaklaşık 12.5 milyon emekliye ve 65 yaş aylığı alan 581 bin kişiye iyi haber geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis'teki ekonomi paketi ile emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini, 65 yaş aylığını 500 liraya çıkaracaklarını belirterek, "Haziran ayı başında bir taraftan emeklilerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesini almış olacaklar, diğer taraftan 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımız da Haziran başında bin 500 lira yani 3 ayı kapsayan aylıklarını alacaklar. Dolayısıyla yaklaşık 13 milyona yakın emekli ve yaşlılık aylığı alan vatandaşımız Haziran başında yeni artırılmış maaşları almış olacak" dedi.Emeklilere bayram ikramiyesinin kalıcı olacağını vurgulayan Ağbal, "Ramazan ve Kurban bayramlarında, bundan sonra kalıcı olarak, emeklilerimizin tamamına bu ödemeleri yapacağız. Yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var" ifadesini kullandı. Söz konusu ödemelerin artacağını belirten Ağbal, "Gelecek yıllarda bunu bütçe kanunlarıyla da yapmak mümkün. Dolayısıyla her sene bunun artışını sağlayacak düzenlemeler ilgili yerlerde de yapılacak" diye konuştu. Ağbal, bu uygulamadan emeklilerin yanı sıra şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileriyle terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahiplerinin de faydalanacağını bildirdi.Gençleri iş kurmaya teşvik amacıyla getirdikleri yeni desteğe de değinen Ağbal, şöyle konuştu: "18-29 yaşında ilk defa Sosyal Güvenlik Kurumu'na iştirakçi olan Bağ-Kur'lu genç kardeşlerimize diyoruz ki 'İşyerinizi açtınız, bir yıl boyunca devlet olarak primi biz ödeyeceğiz'. Normalde en düşük Bağ-Kur primi aylık 700 lira, dolayısıyla 12 ay boyunca Bağ-Kur primini devlet olarak biz karşılayacağız. 8 bin 400 liralık ödemeden genç girişimcimiz kurtulmuş olacak. Üniversiteden, liseden mezun olan kardeşlerimiz istiyoruz ki kendi işlerini kursunlar, yanlarına çalışan alsınlar. Bu uygulama bize yaklaşık 300-400 milyon liralık bir prim yükü getirecek."Bakan Ağbal, eskiden emeklilerin herhangi bir işyeri açtıklarında yüzde 15 Sosyal Güvenlik Destek Primi ödediklerini, 2016'da tamamen kaldırdıklarını hatırlattı. Bağ-Kur'lu emeklilerin geçmişten kalan borçlarının bulunduğunu anımsatan Ağbal, "Bağ-Kur'lu emeklilerimizin bu borçlarını da sileceğiz. Borcunu ödemeyen yaklaşık 300 bin emeklimiz var. 1.3 milyar lira borcu kaldırıyoruz" dedi..