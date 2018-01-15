İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Milyonlarca araç sahibine ceza geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emniyet’ten listeyi aldı, egzoz muayenesi yaptırmayan yaklaşık 6 milyon 300 bin araç tespit etti

Milyonlarca araç sahibine ceza geliyor
Bakanlık araç sahiplerini önce uyaracak ardından egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 206 lira ceza gönderecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye’de dört kirleticiden kaynaklı hava kirliliği sorununu çözdüklerini söyledi. PM10 adı verilen partikül kirliliği kaynaklı sorunun çözümü için bir dizi önlem aldıklarını anlatan Öztürk, bu kirliliğin en önemli nedenlerinden birinin egzozlar olduğunu vurguladı.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Öztürk, ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıkladı.

 
Yargıtay, 200 milyon TL’lik AVM davasında verilen kararı bozdu

Yargıtay, 200 milyon TL’lik AVM davasında verilen kararı bozdu

Uludağ'da tatilci akını! Otellerde yer kalmadı

Uludağ'da tatilci akını! Otellerde yer kalmadı
E-Ticarete 1,2 milyon yeni kadın müşteri

E-Ticarete 1,2 milyon yeni kadın müşteri
Hamsi 8 liraya kadar düştü

Hamsi 8 liraya kadar düştü
TESK: Cep telefonlarında kredi kartına taksit yasağı kalkmalı

TESK: Cep telefonlarında kredi kartına taksit yasağı kalkmalı
15 milyar dolar geliyor!

15 milyar dolar geliyor!

Bitcoin'in rakibi Ethereum rekor kırmaya devam ediyor!

Bitcoin'in rakibi Ethereum rekor kırmaya devam ediyor!
İlk kez konut alacaklara müjde!

İlk kez konut alacaklara müjde!
LG’nin robotları görücüye çıktı

LG’nin robotları görücüye çıktı
Bakan Ağbal: Yeni destekler geliyor

Bakan Ağbal: Yeni destekler geliyor
SSK emeklisine en az bin 570 TL

SSK emeklisine en az bin 570 TL