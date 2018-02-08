Milyonluk boşanma davası! Soyulmuş soğana döndürdü

Büşra Kamış

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesi aşk romanlarını andırıyordu: “1995 yılında evlendiği ilk eşinden 19 yıl sonra 2014 yılında boşandı. İlk evliliğinden iki çocuğu bulunan Cengiz Arsay, Rima Almoussa Arsay’la 1985’de İngiltere’de üniversite sıralarında tanışmışlar. Ancak 1992’den 2015 yılına kadar hiç görüşmemişler. Davalı Rima Almoussa Arsay 1997 yılında Fransa’da evlenmiş ve bu evliliği 5 yıl sürmüş.Cengiz Arsay 2014’te ilk eşinden boşandıktan sonra ara sıra Rima Almoussa Arsay ile facebook üzerinden yazışmaya başlamış. Facebook arkadaşlığı hızla ilerlemiş. Taraflar önce tekne gezisi, ardından birlikte seyahate çıkmışlar. Rima Almoussa Arsay kendi kuralları ve Katolik olması nedeniyle evlilik dışı ilişkiye aile geleneklerinin müsait olmadığını, aralarındaki ilişkinin ancak ciddi bir ilişkiye varabilmesi halinde mümkün olduğunu Cengiz Arsay’a anlatmış. Sonra da bir e-mail göndererek hayatında sırtını güvenle dayayabileceği bir adam olursa mutlu olabileceğini belirtmiş.Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Cengiz Arsay, karşı tarafa tam güven sağlamak için evlilik öncesi yapacağı harcamalar için kredi kartını davalıya vermiş. Müstakbel eşi de evlenmeden önce Londra’daki evinin giderlerini bu karttan karşılamaya başlamış. Taraflar evlenmeden önce ABD’ye seyahate gittiler. Cengiz Arsay’ın yıllarca ABD’de tuttuğu 1937 model Ford marka antika otomobiliyle gezdiler. Cengiz Arsay, 150 bin sterlin (771 bin TL) değerindeki antika otomobili, Rima Almoussa Arsay’ın kullanması için ABD’den Londra’ya gönderdi. Otomobili Rima Almoussa Arsay adına tescil ettirdi. 452 bin lira değerinde 2017 model 911 S marka Porsche otomobil ile ABD bandralı bir tekneyi Rima Almoussa adına tescil ettirdi. 17 Eylül 2016’da evlendiler.Rima Almoussa Arsay evlendikten sonra bir ev almasını istedi. Cengiz Arsay da eşinin hesabına 750 bin sterlin (3 milyon 855 bin lira) yatırdı. İzmir’de oturmak istemeyen Rima Almoussa Arsay, bu defa İstanbul’da Boğaz manzaralı bir daire istedi. Ardından taraflar arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Cengiz Arsay’dan mümkün olduğu kadar çok mal varlığını üzerine geçiren Rima Almoussa Arsay sonunda boşanma davası açtı.“Cengiz Arsay’ın avukatı dilekçesinde “Müvekkil büyük çapta dolandırıcılık olgusuyla hemen hemen bütün servetini kaybeder hale geldi. Müvekkilim bu iki aracı ve tekneyi asla bağışlama amacı yoktur. Müvekkilim davalı tarafından aldatılarak adeta tabiri caizse soyulmuş soğana döndürülmüştür. Boşanma davası devam etmektedir. Evlilik öncesi ve sonrası alınan toplam 6.4 milyon lira değerindeki mücevherler ile yüzük, kolye, saat ile 1937 model antika araba ile teknedeki hisseler ile hesabına aktarılan paraların iadesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.