Mim Kemal Öke kimdir, kimin torunu, kaç yaşında, nereli?

Yazar ve akademisyen olan profesörin torunu,veolduğu soruları gündeme damgasını vurdu. 35 yaşında profesör olarak Türkiye'de profesör unvanı alan en genç kişi olmuştur. Pekidur? Öke, Atatürk'ün doktoru olarak bilinen, kendisiyle aynı isme sahip Mim Kemal Öke'nin torunudur. 1955 yılında İstanbul doğumlu olan ünlü profesör ile ilgili detaylar posta.com.tr'de detaylarıyla bilikte haberimizdedir.En geç profesör unvanını alan Mim Kemal Öke, down sendromlu kızının doğumundan sonra bütün kariyerini bir kenara atmış ve kendini engelli gençlerin eğitimine adamış bir eğitmendir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin en geç profesörü olarak tarihe adına yazdıran Öke, 24 yaşında BM'de danışmanlık yapmıştır.Kitaplara konu olacak bir hayat hikayesine sahip olan ünlü profesör, ailesi onun başarısına engel olmamak için, 4 yaşına giren oğlu Alihan'ın aort damarlarındaki rahatsızlığını bile saklamıştır. Mim Kemal Öke oğlunun rahatsızlığını öğrendiğinde onu ameliyat ettirebilmek için her şeyini kaybetme uğruna kitaplarını satmıştır. Mim Kemal Öke hayatının ikinci şokunu 1991 yılında doğan Nazlı adlı kızında yaşamıştır. Down sendromlu olarak dünyaya gelen kızıyla adeta büyük bir tramva yaşadı. Henüz 37 yaşındayken hayatının en zor dönemlerini yaşayan profesör hiç alkol kullanmamasına rağmen alkola başlamış ve tramva yaşamıştır.Kızının Down sendromlu olduğunu öğrenince büyük bir şok atlatan Mim Kemal Öke, bu tramvadan kurtulup varını yoğunu ortaya koyup kızı Nazlı'ya ilgilenmeye başlamıştır. Öncelerde istemediği kızı sonra kurtuluşu olmuştur. Nazlı'nın tetkikleri için bir süre İngiltere'de kaldılar… Oradan ABD'ye geçtiler. Türkiye'de özel eğitimin esamesi bile okunmazken, eğitim programları ve fizyoterapi alanında büyük birikimle döndüler. Ama ellerindeki özel eğitim programını uygulayabilecek bir okul bile yoktu. Yılmadı, hatta bu konudaki birikimiyle, Prof. Dr. Bülent Üstündağ adıyla (dedesi) "47. Kromozom" adında kitap bile yazdı. Bir yandan da Nazlı'ya okumayı öğretebilmek için çabalıyorlardı. 3.5 yaşında, 65 fişi okutacak kadar ilerlediler. Nazlı ilkokula başladığında, hem okuyor hem yazıyordu. Ama ortaokula geldiğinde majör depresyona girerek içine kapandı. İlaçlar da ülser yapmaktan, halüsinasyonlar getirmekten başka işe yaramadı. (Türkiye Gazetesi)TRT 1 ekranlarında yayınlanan Pelin Çift'in sunuculuğunu yaptığı programa katılan Mim Kemal Öke, uzun zamandır ekranlarda olmamasının sebebini FETÖ'nün kendisine uyguladığı ambargodan dolayı olduğunu söyledi. İşte o açıklaması...28 Şubat olayları döneminde Samanyolu TV'de çalıştığı belirten Öke, "Bir program yapıyordum ve 28 Şubat olaylarının anlatılması gerektiğini söyledim. Onlar 28 Şubatı'nda yanında yer aldı, ben ise karşısında. Bana 'olmaz öyle bir şey' dediler. Ben de hep demokrat biriyimdir, 'o zaman ben de yokum' dedim. Ayrılık kararı aldım. Bana, 'hiç bir kanalda program yapayacaksın' dediler. Uzun süre yapamadım da, ambargoluydum. 17-25 Aralık olayları sonrası sayın Cumhurbaşkanımız da ipliklerini pazara çıkarınca, ne mal oldukları ortaya çıkınca, tekrardan TV'lere çıkmaya başladım." ifadelerini kullandı.