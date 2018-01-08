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Minarede kalp krizi geçiren imam hayatını kaybetti

Artvin’in Şavşat ilçesinde, hoparlörü tamir etmek için çıktığı minarede kalp krizi geçiren imam Özgen Gül hayatını kaybetti

Minarede kalp krizi geçiren imam hayatını kaybetti
Artvin Şavşat'ta ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Yaşar Köyü’nde imamlık yapan Özgen Gül (50), yeterince ses gelmeyen hoparlörü tamir etmek için caminin minaresine çıktı. Gül’ün uzun süre geri dönmemesi üzerine şüphelenen oğlu, minareye çıktığında babasının cansız bedenini buldu.


CENAZESİ DAR MERDİVENLERDEN İNDİRİLEMEDİ, VİNÇ ÇAĞRILDI


Dar merdiven nedeniyle Gül’ün cesedi minareden indirilemeyince köye özel bir firmaya ait vinç getirtildi ve cenaze vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınabildi. 


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