Minarede kalp krizi geçiren imam hayatını kaybetti

Artvin Şavşat'ta ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Yaşar Köyü’nde imamlık yapan Özgen Gül (50), yeterince ses gelmeyen hoparlörü tamir etmek için caminin minaresine çıktı. Gül’ün uzun süre geri dönmemesi üzerine şüphelenen oğlu, minareye çıktığında babasının cansız bedenini buldu.
CENAZESİ DAR MERDİVENLERDEN İNDİRİLEMEDİ, VİNÇ ÇAĞRILDI
Dar merdiven nedeniyle Gül’ün cesedi minareden indirilemeyince köye özel bir firmaya ait vinç getirtildi ve cenaze vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınabildi.
Yusuf Cevahir