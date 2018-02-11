Mine Ayman'dan 12-18 Şubat haftası burç yorumları

Mine Bozkurt

Gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, geleceğimizi daha fazla düşünmeye başlayabiliriz. Düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz.Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz. Bu etki Salı günü de devam edecek. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir.Aşk gezegeni Venüs artık Balık burcunda ilerlediği için 7 Mart’a kadar devam edecek olan bu dönemde daha duygusal, hassas ve yardımsever olabilir, geçmiş anılara özlem duyarak tekrar o günlere dönmek için girişimlerde bulunabiliriz. Sevdiklerimizin sorunlarıyla daha fazla ilgilenebilir ve sevgimizi daha fazla gösterebiliriz.Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Kova burcunda ilerleyecek. Aklımızdaki orijinal fikirleri hayata geçirmek için yeni girişimlerde bulunabiliriz. Hareket halinde olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz. Aklımıza orijinal ve çılgın fikirler gelebilir, teknolojiyle ilgili konulara yoğunlaşabiliriz. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir.Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kova burcunda Güneş Tutulması gerçekleşecek, hepimizin hayatında sürpriz ve ani bir gelişme yaşanabilir, hayatımızla ilgili yeni bir başlangıç yapabiliriz. Özellikle burcu ya da yükseleni Kova, Aslan, Akrep ve Boğa olanlar bu dönemde çok önemli bir gelişme yaşayabilirler. Cuma ve hafta sonu Ay Balık burcunda ilerleyecek, her konuda hassas olabilir ve duygusal davranabiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve mistik konular ilgimizi çekebilir.Geçmişi düşünebilir ve anılarda yolculuk yaparak özlem duyduğumuz günleri hatırlayabiliriz. Romantik, yardımsever ve sezgisel olabiliriz. Rüyalarımızda önemli mesajlar alabilir ve içimize doğan şeyler gerçekleşebilir.Din, felsefe ve astroloji gibi derin konulara yoğunlaşabiliriz. Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir.Pazar günü itibariyle Merkür ve Güneş de Balık burcunda ilerlemeye başlayacak, çok duygusal olacağımız ve hislerimizle hareket edeceğimiz bir dönemde olacağız.BALIK, AKREP, YENGEÇ, BOĞA, BAŞAK, OĞLAKKOÇ: BURAY – SAHİDENBOĞA: ELÇİN SANGU FT. BARIŞ ARDUÇ – BU SU HİÇ DURMAZİKİZLER: AYLİN COŞKUN – SİNSİRELLAYENGEÇ: DEEPERISE FT. JABBAR – RAFASLAN: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUTBAŞAK: FONDİP – YARATERAZİ: HADİSE – SIFIR TOLERANSAKREP: GÜLBEN ERGEN – YANSIN BAKALIMYAY: MURAT MOR – BENDEN ADAM OLMAZOĞLAK: OZAN DOĞULU FT. HANDE ÜNSAL – DERDİM ÇOKKOVA: SİMGE – ÜZÜLMEDİN MİBALIK: ÖMÜR GEDİK – GÖZYAŞLARIM ANLATIR