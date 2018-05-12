ŞANSLI BURÇLAR

BURÇ ŞARKILARI

Salı günü 14:48'de Boğa burcunda gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte hayatımızda yeni bir başlangıç yapabilir, güçlü bir adım atabiliriz. İştahımız çok açık olabilir, fazla kilo alımına dikkat etmek gerekebilir. Ay Boğa burcundayken kırmızı ve turuncu renkleri enerjimizi arttırabilir.15 Mayıs Salı 16:48 itibariyle çılgın gezegen Uranüs artık Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak, hayatımızın bir alanında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayabilir, beklenmedik süpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz.Çarşamba ve perşembe günleri Ay İkizler burcunda ilerleyecek, iletişim dünyamız canlanabilir ve yeni görüşmeler yapabiliriz.Yazışma ve konuşmalarımız hızlanabilir, yeni anlaşmalar yapabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi enerjimizi arttırabilir.16 Ağustos Çarşamba 07:56 itibariyle Mars Kova burcunda ilerleyecek, 13 Ağustos'a kadar Kova burcunda kalacak olan Mars, bu yazın çok sürprizli geçeceğinin ve ani gelişmeler yaşayacağımızın bir başka işaretçisi olabilir.Özellikle bu dönemde burcu ya da yükseleni Kova, Aslan, İkizler ve Terazi olanlar önemli kararlar alıp harekete geçebilirler.Cuma ve cumartesi Ay Yengeç burcunda ilerleyecek, evimize ve ailemize çok düşkün olabiliriz. Sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirip onların sorunlarıyla ilgilenebilir, şevkatli davranabiliriz.Ay Yengeç burcundayken sarı, beyaz ve gri renkleri enerjimizi arttırabilir. 19 Mayıs Cumartesi 16:10 itibariyle aşk gezegeni Venüs Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak, 14 Haziran'a kadar sürecek olan bu dönemde ilişki ve yuva ihtiyacımız artabilir, var olan ilişkimiz ciddileşebilir ya da karşımıza ciddi bir partner çıkabilir.Ev almak ya da ev değiştirmek için de uygun bir dönem olabilir.Bu hafta pazar günü ise Ay Aslan burcunda ilerleyecek, sevdiklerimizle keyif yapabilir ve kendimizi daha fazla düşünebiliriz. Ego çatışmalarına karşı dikkatli olmak gerekebilir.Ay Aslan burcundayken altın sarısı enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir.YENGEÇ, AKREP, BALIK, KOVA, İKİZLER, TERAZİKOÇ: MERT KOÇAK - DEPRESYONDAYIMBOĞA : TUĞBA YURT - YİNE SEV YİNEİKİZLER: MURAT BOZ - GEÇ OLMADANYENGEÇ: EDİS - ROMANASLAN: İDO TATLISES - SENBAŞAK: ESMA ER - DÜNYA BİR YANA SEN BİR YANATERAZİ: BESTE AKSU - KALP YANİAKREP: HADİSE - FARKIMIZ VARYAY: REYHAN KARACA - ROMAOĞLAK: ÇINARA - ŞŞŞT ŞŞŞTKOVA: SİNAN AKÇIL FT. MELDA - DEMESİNLERBALIK: ŞİMAL - UCUZ ROMAN