Mine Ayman'dan 15-21 Ocak haftası burç yorumları

Mine Bozkurt

Gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, geleceğimizi daha fazla düşünmeye başlayabiliriz. Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz.Bu etkiler salı günü de devam edecek ve çarşamba 04:22’de Yeni Ay Oğlak burcunda gerçekleşecek, yeni ve önemli bir kararı hayata geçirmek için gereken enerjiyi önümüzdeki günlerde bulabiliriz. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir.Çarşamba günü 11:32 itibariyle Ay Kova burcunda ilerleyecek, orijinal fikirlerimizi hayata geçirmeye başlayabiliriz. Perşembe ve Cuma günleri de Ay Kova burcunda ilerleyecek, bu günlerde hareket halinde olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz.Teknolojiyle ilgili konulara yoğunlaşabiliriz. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir.18 Ocak Perşembe itibariyle aşk gezegeni Venüs Kova’da ilerleyecek, bu dönemde özellikle burcu ya da yükseleni Kova olanlar şanlı olabilir ve çekicilikleri artabilir.11 Şubat’a kadar sürecek olan bu dönemde aşk hayatımızda sürpriz gelişmeler yaşayabiliriz.20 Ocak itibariyle Güneş de Kova burcunda ilerlemeye başlayacak ve burcu ya da yükseleni Kova olanlar bu dönemde dikkat çekip öne çıkacaklar.Hafta sonu ise Ay Balık burcunda ilerleyecek, her konuda hassas olabilir ve duygusal davranabiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve mistik konular ilgimizi çekebilir. Geçmişi düşünebilir ve anılarda yolculuk yaparak özlem duyduğumuz günleri hatırlayabiliriz. Romantik, yardımsever ve sezgisel olabiliriz.Rüyalarımızda önemli mesajlar alabilir ve içimize doğan şeyler gerçekleşebilir. Din, felsefe ve astroloji gibi derin konulara yoğunlaşabiliriz. Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir.KOVA, İKİZLER, TERAZİ, YAY, KOÇ, ASLANKOÇ: ÇINARA FT. BAHA – YAZSINBOĞA: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIKİKİZLER: FERHAT GÖÇER FT. VOLGA TAMÖZ - GÜNAHYENGEÇ: FONDİP – YARAASLAN: ERSOY DİNÇ – BEN DE İNSANIMBAŞAK: HADİSE – SIFIR TOLERANSTERAZİ: MURAT DALKILIÇ – RİVAYETAKREP: SİMGE – ÜZÜLMEDİN MİYAY: SERHAN YASDIMAN – BENİ Mİ BULDUN?OĞLAK: ORÇUN KURTOĞLU – GÖNLÜMÜN FERİKOVA: MURAT GÜNEŞ FT. YONCA LODİ – BEŞİNCİ MEVSİMBALIK: OZAN DOĞULU FT. HANDE ÜNSAL – DERDİM ÇOK