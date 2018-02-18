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Mine Ayman'dan 19-25 Şubat haftası burç yorumları

Merhaba, haftaya Ay’ın Koç burcundaki etkisi ile enerji dolu ve hareket halinde başlayabiliriz. Yeni başlangıçlar için enerjimiz yüksek olabilir

Mine Ayman'dan 19-25 Şubat haftası burç yorumları
Enerji dolu olabilir ve çok istekli olduğumuz bir konuda harekete geçebiliriz. Çabuk sinirlenebileceğimiz için tartışma ve kavgalara karşı dikkatli olmamız gerekebilir.

Bu etki Salı günü de devam edecek. Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. 

Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Boğa burcunda ilerleyecek. Yavaşlayabilir ve her şeyi ağırdan alabiliriz. İştahımız artabilir, kilo alımına ve tembelliğe karşı dikkatli olmak gerekebilir. 

Maddi konular gündemimizde olabilir, lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz. İnatçı bir ruh hali içinde olabilir ve kafamıza taktığımız konularda ısrarcı olabiliriz.

Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir.

Cuma ve cumartesi Ay İkizler burcunda ilerleyecek. İletişim dünyamız canlanabilir, yazışma ve konuşmalarımız artabilir. Yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirip yeni insanlarla tanışabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir.  

Pazar günü Ay Yengeç burcunda ilerleyecek. Evimiz ve ailemizle ilgili durumlar gündemimizde olabilir. Duygusal olabilir ve sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmek isteyebiliriz.

Sevdiklerimizin sorunlarını çözmekle uğraşabiliriz. Ay Yengeç burcundayken turuncu, sarı, beyaz ve gümüş renkleri enerjimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

BAŞAK, BOĞA, OĞLAK, AKREP, YENGEÇ, BALIK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBET

 
BOĞA: FONDİP – YARA


İKİZLER: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK


YENGEÇ: ELÇİN SANGU FT. BARIŞ ARDUÇ – BU SU HİÇ DURMAZ


ASLAN: MURAT MOR – BENDEN ADAM OLMAZ


BAŞAK: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUT


TERAZİ: GÜLBEN ERGEN – YANSIN BAKALIM


AKREP: AYNUR AYDIN FT. TURAÇ BERKAY – BANA AŞK VER

 
YAY: ÇINARA FT. BAHA – YAZSIN

 
OĞLAK: HADİSE – SIFIR TOLERANS

 
KOVA: MABEL MATİZ – ÖYLE KOLAYSA

 
BALIK: OĞUZHAN KOÇ – VERMEM SENİ ELLERE

 


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