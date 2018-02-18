Mine Ayman'dan 19-25 Şubat haftası burç yorumları

Mine Bozkurt

Enerji dolu olabilir ve çok istekli olduğumuz bir konuda harekete geçebiliriz. Çabuk sinirlenebileceğimiz için tartışma ve kavgalara karşı dikkatli olmamız gerekebilir.Bu etki Salı günü de devam edecek. Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir.Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Boğa burcunda ilerleyecek. Yavaşlayabilir ve her şeyi ağırdan alabiliriz. İştahımız artabilir, kilo alımına ve tembelliğe karşı dikkatli olmak gerekebilir.Maddi konular gündemimizde olabilir, lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz. İnatçı bir ruh hali içinde olabilir ve kafamıza taktığımız konularda ısrarcı olabiliriz.Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir.Cuma ve cumartesi Ay İkizler burcunda ilerleyecek. İletişim dünyamız canlanabilir, yazışma ve konuşmalarımız artabilir. Yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirip yeni insanlarla tanışabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir.Pazar günü Ay Yengeç burcunda ilerleyecek. Evimiz ve ailemizle ilgili durumlar gündemimizde olabilir. Duygusal olabilir ve sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmek isteyebiliriz.Sevdiklerimizin sorunlarını çözmekle uğraşabiliriz. Ay Yengeç burcundayken turuncu, sarı, beyaz ve gümüş renkleri enerjimizi arttırabilir.BAŞAK, BOĞA, OĞLAK, AKREP, YENGEÇ, BALIKKOÇ: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBETBOĞA: FONDİP – YARAİKİZLER: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIKYENGEÇ: ELÇİN SANGU FT. BARIŞ ARDUÇ – BU SU HİÇ DURMAZASLAN: MURAT MOR – BENDEN ADAM OLMAZBAŞAK: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUTTERAZİ: GÜLBEN ERGEN – YANSIN BAKALIMAKREP: AYNUR AYDIN FT. TURAÇ BERKAY – BANA AŞK VERYAY: ÇINARA FT. BAHA – YAZSINOĞLAK: HADİSE – SIFIR TOLERANSKOVA: MABEL MATİZ – ÖYLE KOLAYSABALIK: OĞUZHAN KOÇ – VERMEM SENİ ELLERE