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Mine Ayman'dan 22-28 Ocak haftası burç yorumları

Merhaba, haftaya Ay’ın Koç burcundaki etkisi ile güçlü bir başlayabilir ve yeni girişimlerde bulunabiliriz.Bu etki bu Salı ve Çarşamba günleri de devam edecek; cesur olabilir, yeni başlangıçlar ve girişimler için kendimizi hazır hissedebiliriz
 

21 Ocak 2018, Pazar 18:38
Mine Ayman'dan 22-28 Ocak haftası burç yorumları
Enerji dolu olabilir ve çok istekli olduğumuz bir konuda harekete geçebiliriz. Çabuk sinirlenebileceğimiz için tartışma ve kavgalara karşı dikkatli olmamız gerekebilir.

Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. Perşembe ve Cuma günleri Ay Boğa burcunda ilerleyecek; yavaşlayabilir ve her şeyi ağırdan alabiliriz. İştahımız artabilir, kilo alımına ve tembelliğe karşı dikkatli olmak gerekebilir. 

Maddi konular gündemimizde olabilir, lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz. İnatçı bir ruh hali içinde olabilir ve kafamıza taktığımız konularda ısrarcı olabiliriz. Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir.

26 Ocak Cuma 15:56 itibariyle Mars artık Yay burcunda ilerleyecek, aklımıza koyduğumuzu yapabilir ve meraklı bir ruh hali içinde yeni girişimlerde bulunabiliriz. Spora başlamak için de uygun bir dönem olabilir. Hafta sonu ise Ay İkizler burcunda ilerleyecek; iletişim dünyamız canlanabilir, yazışma ve konuşmalarımız artabilir.

Yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirip yeni insanlarla tanışabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir. 


ŞANSLI BURÇLAR

YAY, KOÇ, ASLAN, AKREP, KOVA, İKİZLER

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: EDİS – ÇOK ÇOK


BOĞA: FERHAT GÖÇER FT. VOLGA TAMÖZ - GÜNAH


İKİZLER: ERSOY DİNÇ – BEN DE İNSANIM 


YENGEÇ: FONDİP – YARA

 
ASLAN: HADİSE – SIFIR TOLERANS


BAŞAK: GÜLŞEN FT. OZAN ÇOLAKOĞLU – BÜYÜK HATIRIN VAR


TERAZİ: MURAT DALKILIÇ FT. OĞUZHAN KOÇ – AŞİNAYIZ

 
AKREP: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK


YAY: ORÇUN KURTOĞLU – GÖNLÜMÜN FERİ

 
OĞLAK: ÇINARA FT. BAHA – YAZSIN


KOVA: SİMGE – ÜZÜLMEDİN Mİ


BALIK: SADEN – ZOR

 


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