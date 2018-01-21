Mine Ayman'dan 22-28 Ocak haftası burç yorumları

YAY, KOÇ, ASLAN, AKREP, KOVA, İKİZLER

Mine Bozkurt

Enerji dolu olabilir ve çok istekli olduğumuz bir konuda harekete geçebiliriz. Çabuk sinirlenebileceğimiz için tartışma ve kavgalara karşı dikkatli olmamız gerekebilir.Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. Perşembe ve Cuma günleri Ay Boğa burcunda ilerleyecek; yavaşlayabilir ve her şeyi ağırdan alabiliriz. İştahımız artabilir, kilo alımına ve tembelliğe karşı dikkatli olmak gerekebilir.Maddi konular gündemimizde olabilir, lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz. İnatçı bir ruh hali içinde olabilir ve kafamıza taktığımız konularda ısrarcı olabiliriz. Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir.26 Ocak Cuma 15:56 itibariyle Mars artık Yay burcunda ilerleyecek, aklımıza koyduğumuzu yapabilir ve meraklı bir ruh hali içinde yeni girişimlerde bulunabiliriz. Spora başlamak için de uygun bir dönem olabilir. Hafta sonu ise Ay İkizler burcunda ilerleyecek; iletişim dünyamız canlanabilir, yazışma ve konuşmalarımız artabilir.Yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçirip yeni insanlarla tanışabiliriz. Ay İkizler burcundayken turuncu rengi pozitif enerjimizi arttırabilir.KOÇ: EDİS – ÇOK ÇOKBOĞA: FERHAT GÖÇER FT. VOLGA TAMÖZ - GÜNAHİKİZLER: ERSOY DİNÇ – BEN DE İNSANIMYENGEÇ: FONDİP – YARAASLAN: HADİSE – SIFIR TOLERANSBAŞAK: GÜLŞEN FT. OZAN ÇOLAKOĞLU – BÜYÜK HATIRIN VARTERAZİ: MURAT DALKILIÇ FT. OĞUZHAN KOÇ – AŞİNAYIZAKREP: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIKYAY: ORÇUN KURTOĞLU – GÖNLÜMÜN FERİOĞLAK: ÇINARA FT. BAHA – YAZSINKOVA: SİMGE – ÜZÜLMEDİN MİBALIK: SADEN – ZOR