Mine Ayman'dan 26 Şubat 4 Mart haftası burç yorumları

Evimizle ilgili değişiklikler yapabilir, yaşam alanımızla ilgili girişimlerde bulunabiliriz. Ay Yengeç burcundayken beyaz ve sarı renkleri enerjimizi dengeleyebilir.
Salı ve çarşamba
günleri Ay Aslan
burcunda ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve hayatımızı canlandırmak için girişimlerde bulunabiliriz.
Dostlarımızla sosyal ortamlarda keyifli zamanlar geçirebilir ve hayatın güzelliklerine yoğunlaşabiliriz. Ay Aslan burcundayken altın sarısı çekiciliğimizi ve enerjimizi arttırabilir.
Perşembe ve cum
a günleri Ay Başak burcunda ilerleyecek, hayatımızı düzenleyebilir ve yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz. İş görüşmeleri için de uygun günlerde olabiliriz.
Cuma
sabahı Başak burcunda gerçekleşecek Dolunay ile birlikte hayatımızdaki bir bağımlılıktan kurtulabilir ve sorunlu bir konuyu çözüp yenilenme yaşayabiliriz.
Gizli bir konu ortaya çıkabilir ya da hayatımızdaki belirsiz bir konu netleşebilir.
Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi dengeleyebilir.
Hafta sonu Ay Terazi burcunda ilerleyecek, ilişkilerimizi güçlendirmek için girişimlerde bulunabilir ve çok sosyal olabiliriz. Ay Terazi’deyken yeşil ve pembe renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.
ŞANSLI BURÇLAR
BAŞAK, BOĞA, OĞLAK, AKREP, YENGEÇ, BALIK
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: OĞUZHAN KOÇ – VERMEM SENİ ELLERE
BOĞA: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBET
İKİZLER: FONDİP – YARA
YENGEÇ: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK
ASLAN: ELÇİN SANGU FT. BARIŞ ARDUÇ – BU SU HİÇ DURMAZ
BAŞAK: MURAT MOR – BENDEN ADAM OLMAZ
TERAZİ: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUT
AKREP: GÜLBEN ERGEN – YANSIN BAKALIM
YAY: AYNUR AYDIN FT. TURAÇ BERKAY – BANA AŞK VER
OĞLAK: ÇINARA FT. BAHA – YAZSIN
KOVA: HADİSE – SIFIR TOLERANS
BALIK: MABEL MATİZ – ÖYLE KOLAYSA
Mine Bozkurt