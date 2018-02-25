Mine Ayman'dan 26 Şubat 4 Mart haftası burç yorumları

ŞANSLI BURÇLAR

BURÇ ŞARKILARI

Mine Bozkurt

Evimizle ilgili değişiklikler yapabilir, yaşam alanımızla ilgili girişimlerde bulunabiliriz. Ay Yengeç burcundayken beyaz ve sarı renkleri enerjimizi dengeleyebilir.günleri Ayburcunda ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve hayatımızı canlandırmak için girişimlerde bulunabiliriz.Dostlarımızla sosyal ortamlarda keyifli zamanlar geçirebilir ve hayatın güzelliklerine yoğunlaşabiliriz. Ay Aslan burcundayken altın sarısı çekiciliğimizi ve enerjimizi arttırabilir.a günleri Ay Başak burcunda ilerleyecek, hayatımızı düzenleyebilir ve yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz. İş görüşmeleri için de uygun günlerde olabiliriz.sabahı Başak burcunda gerçekleşecek Dolunay ile birlikte hayatımızdaki bir bağımlılıktan kurtulabilir ve sorunlu bir konuyu çözüp yenilenme yaşayabiliriz.Gizli bir konu ortaya çıkabilir ya da hayatımızdaki belirsiz bir konu netleşebilir.Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi dengeleyebilir.Hafta sonu Ay Terazi burcunda ilerleyecek, ilişkilerimizi güçlendirmek için girişimlerde bulunabilir ve çok sosyal olabiliriz. Ay Terazi’deyken yeşil ve pembe renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.BAŞAK, BOĞA, OĞLAK, AKREP, YENGEÇ, BALIKKOÇ: OĞUZHAN KOÇ – VERMEM SENİ ELLEREBOĞA: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBETİKİZLER: FONDİP – YARAYENGEÇ: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIKASLAN: ELÇİN SANGU FT. BARIŞ ARDUÇ – BU SU HİÇ DURMAZBAŞAK: MURAT MOR – BENDEN ADAM OLMAZTERAZİ: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUTAKREP: GÜLBEN ERGEN – YANSIN BAKALIMYAY: AYNUR AYDIN FT. TURAÇ BERKAY – BANA AŞK VEROĞLAK: ÇINARA FT. BAHA – YAZSINKOVA: HADİSE – SIFIR TOLERANSBALIK: MABEL MATİZ – ÖYLE KOLAYSA