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Mine Ayman'dan 26 Şubat 4 Mart haftası burç yorumları

Haftaya Ay’ın Yengeç burcundaki etkisi ile duygusal bir başlangıç yapabilir, ailemizle ve sevdiklerimizle daha fazla ilgilenebiliriz

Mine Ayman'dan 26 Şubat 4 Mart haftası burç yorumları
Evimizle ilgili değişiklikler yapabilir, yaşam alanımızla ilgili girişimlerde bulunabiliriz. Ay Yengeç burcundayken beyaz ve sarı renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

Salı ve çarşamba günleri Ay Aslan burcunda ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve hayatımızı canlandırmak için girişimlerde bulunabiliriz.

Dostlarımızla sosyal ortamlarda keyifli zamanlar geçirebilir ve hayatın güzelliklerine yoğunlaşabiliriz. Ay Aslan burcundayken altın sarısı çekiciliğimizi ve enerjimizi arttırabilir.

Perşembe ve cuma günleri Ay Başak burcunda ilerleyecek, hayatımızı düzenleyebilir ve yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz. İş görüşmeleri için de uygun günlerde olabiliriz.

Cuma sabahı Başak burcunda gerçekleşecek Dolunay ile birlikte hayatımızdaki bir bağımlılıktan kurtulabilir ve sorunlu bir konuyu çözüp yenilenme yaşayabiliriz.

Gizli bir konu ortaya çıkabilir ya da hayatımızdaki belirsiz bir konu netleşebilir.

Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

Hafta sonu Ay Terazi burcunda ilerleyecek, ilişkilerimizi güçlendirmek için girişimlerde bulunabilir ve çok sosyal olabiliriz. Ay Terazi’deyken yeşil ve pembe renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

BAŞAK, BOĞA, OĞLAK, AKREP, YENGEÇ, BALIK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: OĞUZHAN KOÇ – VERMEM SENİ ELLERE

 
BOĞA: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBET

 
İKİZLER: FONDİP – YARA


YENGEÇ:  ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK

 
ASLAN: ELÇİN SANGU FT. BARIŞ ARDUÇ – BU SU HİÇ DURMAZ


BAŞAK: MURAT MOR – BENDEN ADAM OLMAZ


TERAZİ: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUT


AKREP: GÜLBEN ERGEN – YANSIN BAKALIM


YAY: AYNUR AYDIN FT. TURAÇ BERKAY – BANA AŞK VER

 
OĞLAK: ÇINARA FT. BAHA – YAZSIN

 
KOVA: HADİSE – SIFIR TOLERANS

 
BALIK: MABEL MATİZ – ÖYLE KOLAYSA

 


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