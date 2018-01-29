Mine Ayman'dan 29 Ocak - 4 Şubat haftası burç yorumları

ŞANSLI BURÇLAR

BURÇ ŞARKILARI

Osman Oğuz Çetin

31 Ocak Çarşamba Aslan burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması ile birlikte hayatımızdaki bir konu netlik kazanabilir ve bu alanda önemli bir dönüşüm yaşayabiliriz. Özellikle burcu ya da yükseleni Aslan, Kova, Akrep ve Boğa olanlar bu tutulmadan daha fazla etkilenebilir ve bir aydınlanma yaşayabilirler.Aynı zamanda tutulma günü iletişim gezegeni Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlayacak, 18 Şubat’a kadar sürecek olan bu dönemde düşüncelerimizde özgürleşebilir ve gelecekle ilgili önemli kararlar alabiliriz. Teknoloji ile ilgili konularda daha meraklı olabilir ve bu alanda yeni ürünleri denemek isteyebiliriz.Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Aslan’da ilerleyecek, enerjimiz artabilir ve sosyal ortamlarda arkadaşlarımızla keyifli zaman geçirebiliriz. Yüce gönüllü olup etrafımızdaki insanlara jestler yapabiliriz. Kendimizi cesur bir şekilde ortaya koyabilir, istediğimiz bir alanda dikkat çekebilir ve öne çıkabiliriz. Kendimizle daha fazla ilgilenebilir ve keyfimize bakıp dinlenmek isteyebiliriz.Keyfimize çok düşkün olabilir ve isteklerimizin yapılması için çevremize baskı uygulayabiliriz, aşırı bencilliğe karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Ay Aslan'dayken altın sarısı enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. Cuma ve cumartesi Ay Başak burcunda ilerleyecek, titiz ve detaycı olabilir, yarım kalan işlerimizi tamamlayabiliriz. İş odaklı olabilir ve çok fazla çalışabiliriz.Hayatımızın bir alanında düzenleme ve temizlik yapabiliriz. Her konuda çok detaycı ve titiz olabiliriz. İş toplantıları için uygun günlerde olacağız, yeni anlaşmalar yapabiliriz. Sağlık kontrollerimizi yaptırmak için de uygun günlerdeyiz, detaylı araştırma yaptırabiliriz. Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi arttırabilir.Bu hafta Pazar günü ise Ay Terazi burcunda ilerleyecek, hayatımızda ilişkiler çok önemli olabilir ve yeni düzenlemeler yapabiliriz. Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.ASLAN, KOÇ, YAY, TERAZİ, İKİZLER, KOVAKOÇ: SADEN – ZORBOĞA: EDİS – ÇOK ÇOKİKİZLER: FERHAT GÖÇER FT. VOLGA TAMÖZ - GÜNAHYENGEÇ: ERSOY DİNÇ – BEN DE İNSANIM (REMIX)ASLAN: FONDİP – YARABAŞAK: HADİSE – SIFIR TOLERANSTERAZİ: GÜLŞEN FT. OZAN ÇOLAKOĞLU – BÜYÜK HATIRIN VARAKREP: MURAT DALKILIÇ FT. OĞUZHAN KOÇ – AŞİNAYIZYAY: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIKOĞLAK: MURAT GÜNEŞ FT. YONCA LODİ – BEŞİNCİ MEVSİMKOVA: ÇINARA FT. BAHA – YAZSINBALIK: SİMGE – ÜZÜLMEDİN Mİ