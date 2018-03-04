Moda Güzellik & Bakım Anne & Çocuk Kadın Sağlığı Beslenme & Diyet Yemek Aşk & İlişkiler Ev-Dekorasyon Alışveriş Astroloji

Mine Ayman'dan 5-11 Mart haftası burç yorumları

Haftaya Ay’ın Terazi burcundaki boşluk etkisi altında kafamız karışık başlayabilir ve ikili ilişkilerle ilgili kararsızlıklar yaşayabiliriz. Doğru bir karar verebilmek ve harekete geçmek için saat 16:23’de Ay’ın Akrep burcuna geçmesini beklemek faydalı olabilir.

04 Mart 2018, Pazar 18:43
Mine Ayman'dan 5-11 Mart haftası burç yorumları
Salı ve Çarşamba günleri de Ay tutkulu Akrep burcunda ilerleyecek, hırslı olabilir ve kafamıza koyduğumuz bir şeyi bu günlerde hayata geçirebiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Aşırı kıskançlık ve sinire karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

6 Mart Salı 10:34 itibariyle iletişim gezegeni Merkür öncü Koç burcunda ilerlemeye başlayacak, bu dönemde yeni girişimlerde bulunabilir ve cesur fikirleri hayata geçirebiliriz. 7 Mart Çarşamba 02:45 itibariyle aşk gezegeni Venüs de artık Koç burcunda ilerlemeye başlayacak, aşk hayatımız canlanabilir, kendimizi yeni ve heyecanlı bir ilişkinin içinde bulabiliriz.

Bu hafta Perşembe ve Cuma günleri Ay Yay burcunda ilerleyecek; meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz. Yeni bir şeyler keşfetmek için enerjimiz yüksek olabilir.

Meraklı ve öğrenmeye açık olabilir, yeni bir eğitime başlayabiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz. Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

9 Mart Cuma 07:45 itibariyle Jüpiter Akrep burcunda geri hareketine başlayacak, 10 Temmuz’a kadar sürecek olan bu dönemde kaçırdığımız fırsatları yakalayabiliriz, özellikle burcu ya da yükseleni Akrep, Balık ve Yengeç olanlar eski şanslarına geri kavuşabilirler.

Hafta sonu ise Ay Oğlak burcunda ilerleyecek; gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, geleceğimizi daha fazla düşünmeye başlayabiliriz.

Düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz. Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

ŞANSLI BURÇLAR

AKREP, BALIK, YENGEÇ, KOÇ, ASLAN, YAY

BURÇ ŞARKILARI


KOÇ: KENT FT. DELLA MILES – YALAN

 
BOĞA: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBET

 
İKİZLER: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUT


YENGEÇ: FONDİP – YARA

 
ASLAN: BAHADIR TATLIÖZ – SU YOLUNU BULUR

 
BAŞAK: AYDIN KURTOĞULU – SÖZ

 
TERAZİ: BURAY – SAHİDEN

 
AKREP: AYNUR AYDIN FT. TURAÇ BERKAY – BANA AŞK VER

 
YAY: ALEYNA TİLKİ – SEN OLSAN BARİ

 
OĞLAK: ELÇİN SANGU FT. BARIŞ ARDUÇ – BU SU HİÇ DURMAZ

 
KOVA: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK

 
BALIK: HADİSE – SIFIR TOLERANS


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (4 Mart 2018 Pazar)

Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (4 Mart 2018 Pazar)
Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (3 Mart 2018 Cumartesi)

Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (3 Mart 2018 Cumartesi)
Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (2 Mart 2018 Cuma)

Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (2 Mart 2018 Cuma)
Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (1 Mart 2018 Perşembe)

Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (1 Mart 2018 Perşembe)
Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (28 Şubat 2018 Çarşamba)

Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (28 Şubat 2018 Çarşamba)
Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (27 Şubat 2018 Salı)

Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (27 Şubat 2018 Salı)
Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (26 Şubat 2018 Pazartesi)

Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (26 Şubat 2018 Pazartesi)
Mine Ayman'dan 26 Şubat 4 Mart haftası burç yorumları

Mine Ayman'dan 26 Şubat 4 Mart haftası burç yorumları
Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (25 Şubat 2018 Pazar)

Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (25 Şubat 2018 Pazar)
Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (24 Şubat 2018 Cumartesi)

Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (24 Şubat 2018 Cumartesi)
Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (23 Şubat 2018 Cuma)

Demet Baltacı'dan günün burç yorumu (23 Şubat 2018 Cuma)