Mine Ayman'dan 5-11 Mart haftası burç yorumları

Salı ve Çarşamba günleri de Ay tutkulu Akrep burcunda ilerleyecek, hırslı olabilir ve kafamıza koyduğumuz bir şeyi bu günlerde hayata geçirebiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Aşırı kıskançlık ve sinire karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.
6 Mart Salı 10:34 itibariyle iletişim gezegeni Merkür öncü Koç burcunda ilerlemeye başlayacak, bu dönemde yeni girişimlerde bulunabilir ve cesur fikirleri hayata geçirebiliriz. 7 Mart Çarşamba 02:45 itibariyle aşk gezegeni Venüs de artık Koç burcunda ilerlemeye başlayacak, aşk hayatımız canlanabilir, kendimizi yeni ve heyecanlı bir ilişkinin içinde bulabiliriz.
Bu hafta Perşembe ve Cuma günleri Ay Yay burcunda ilerleyecek; meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz. Yeni bir şeyler keşfetmek için enerjimiz yüksek olabilir.
Meraklı ve öğrenmeye açık olabilir, yeni bir eğitime başlayabiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz. Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.
9 Mart Cuma 07:45 itibariyle Jüpiter Akrep burcunda geri hareketine başlayacak, 10 Temmuz’a kadar sürecek olan bu dönemde kaçırdığımız fırsatları yakalayabiliriz, özellikle burcu ya da yükseleni Akrep, Balık ve Yengeç olanlar eski şanslarına geri kavuşabilirler.
Hafta sonu ise Ay Oğlak burcunda ilerleyecek; gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, geleceğimizi daha fazla düşünmeye başlayabiliriz.
Düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz. Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir.
ŞANSLI BURÇLAR
AKREP, BALIK, YENGEÇ, KOÇ, ASLAN, YAY
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: KENT FT. DELLA MILES – YALAN
BOĞA: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBET
İKİZLER: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUT
YENGEÇ: FONDİP – YARA
ASLAN: BAHADIR TATLIÖZ – SU YOLUNU BULUR
BAŞAK: AYDIN KURTOĞULU – SÖZ
TERAZİ: BURAY – SAHİDEN
AKREP: AYNUR AYDIN FT. TURAÇ BERKAY – BANA AŞK VER
YAY: ALEYNA TİLKİ – SEN OLSAN BARİ
OĞLAK: ELÇİN SANGU FT. BARIŞ ARDUÇ – BU SU HİÇ DURMAZ
KOVA: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK
BALIK: HADİSE – SIFIR TOLERANS
Mine Bozkurt