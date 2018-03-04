Mine Ayman'dan 5-11 Mart haftası burç yorumları

ŞANSLI BURÇLAR

BURÇ ŞARKILARI

Mine Bozkurt

Salı ve Çarşamba günleri de Ay tutkulu Akrep burcunda ilerleyecek, hırslı olabilir ve kafamıza koyduğumuz bir şeyi bu günlerde hayata geçirebiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Aşırı kıskançlık ve sinire karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.6 Mart Salı 10:34 itibariyle iletişim gezegeni Merkür öncü Koç burcunda ilerlemeye başlayacak, bu dönemde yeni girişimlerde bulunabilir ve cesur fikirleri hayata geçirebiliriz. 7 Mart Çarşamba 02:45 itibariyle aşk gezegeni Venüs de artık Koç burcunda ilerlemeye başlayacak, aşk hayatımız canlanabilir, kendimizi yeni ve heyecanlı bir ilişkinin içinde bulabiliriz.Bu hafta Perşembe ve Cuma günleri Ay Yay burcunda ilerleyecek; meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz. Yeni bir şeyler keşfetmek için enerjimiz yüksek olabilir.Meraklı ve öğrenmeye açık olabilir, yeni bir eğitime başlayabiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz. Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.9 Mart Cuma 07:45 itibariyle Jüpiter Akrep burcunda geri hareketine başlayacak, 10 Temmuz’a kadar sürecek olan bu dönemde kaçırdığımız fırsatları yakalayabiliriz, özellikle burcu ya da yükseleni Akrep, Balık ve Yengeç olanlar eski şanslarına geri kavuşabilirler.Hafta sonu ise Ay Oğlak burcunda ilerleyecek; gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, geleceğimizi daha fazla düşünmeye başlayabiliriz.Düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz. Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir.AKREP, BALIK, YENGEÇ, KOÇ, ASLAN, YAYKOÇ: KENT FT. DELLA MILES – YALANBOĞA: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBETİKİZLER: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUTYENGEÇ: FONDİP – YARAASLAN: BAHADIR TATLIÖZ – SU YOLUNU BULURBAŞAK: AYDIN KURTOĞULU – SÖZTERAZİ: BURAY – SAHİDENAKREP: AYNUR AYDIN FT. TURAÇ BERKAY – BANA AŞK VERYAY: ALEYNA TİLKİ – SEN OLSAN BARİOĞLAK: ELÇİN SANGU FT. BARIŞ ARDUÇ – BU SU HİÇ DURMAZKOVA: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIKBALIK: HADİSE – SIFIR TOLERANS