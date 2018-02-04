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Mine Ayman'dan 5-12 Şubat haftası burç yorumları

Merhaba, haftaya Ay’ın Terazi burcundaki etkisi ile sosyal bir başlangıç yapabilir ve ilişkilerimizi güçlendirmek için girişimlerde bulunabiliriz

04 Şubat 2018, Pazar 18:36
Mine Ayman'dan 5-12 Şubat haftası burç yorumları
Ana konularımız ilişkiler, güzellik, sanat ve adalet olabilir. Çok zevkli olacağımız için güzel şeyleri satın alabiliriz. İlişkilerimizi güçlendirmek için elimize güzel fırsatlar geçebilir.

Çok sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz. Kişisel bakımımızla ilgilenebilir ve güzellikle ilgili her alanda kendimize vakit ayırabiliriz. Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri Ay Akrep burcunda ilerleyecek ve tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

Cuma ve cumartesi Ay Yay burcunda ilerleyecek, meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz. Yeni bir şeyler keşfetmek için enerjimiz yüksek olabilir. Meraklı ve öğrenmeye açık olabilir, yeni bir eğitime başlayabiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz.

Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. 

Pazar günü Ay Oğlak burcunda ilerleyecek, gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, geleceğimizi daha fazla düşünmeye başlayabiliriz.

Düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz. Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz.

Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir. 11 Şubat Pazar günü itibariyle aşk gezegeni Venüs Balık burcunda ilerlemeye başlayacak, 7 Mart’a kadar sürecek olan bu dönemde daha duygusal ve romantik olabilir, sevdiklerimizle daha fazla ilgilenip jestler yapmak isteyebiliriz.

Bu dönemde özellikle burcu ya da yükseleni Balık, Akrep ve Yengeç olanların aşk hayatı canlanmaya başlayabilir ve çekicilikleri artabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

BALIK, AKREP, YENGEÇ, BAŞAK, BOĞA, OĞLAK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: MURAT MOR – BENDEN ADAM OLMAZ


BOĞA: ORÇUN KURTOĞLU – GÖNLÜMÜN FERİ

 
İKİZLER: SİMGE – ÜZÜLMEDİN Mİ



YENGEÇ: TUĞBA YURT – İNCEDEN İNCEDEN



ASLAN: MANUŞ BABA – ETEĞİ BELİNDE



BAŞAK: HADİSE – SIFIR TOLERANS



TERAZİ: FONDİP – YARA

 
AKREP: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUT



YAY: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK


 
OĞLAK: BURAY – SAHİDEN



KOVA: MURAT DALKILIÇ – RİVAYET


 
BALIK: ALEYNA TİLKİ – SEN OLSAN BARİ


 


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