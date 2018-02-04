Mine Ayman'dan 5-12 Şubat haftası burç yorumları

Mine Bozkurt

Ana konularımız ilişkiler, güzellik, sanat ve adalet olabilir. Çok zevkli olacağımız için güzel şeyleri satın alabiliriz. İlişkilerimizi güçlendirmek için elimize güzel fırsatlar geçebilir.Çok sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz. Kişisel bakımımızla ilgilenebilir ve güzellikle ilgili her alanda kendimize vakit ayırabiliriz. Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.Salı, çarşamba ve perşembe günleri Ay Akrep burcunda ilerleyecek ve tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.Cuma ve cumartesi Ay Yay burcunda ilerleyecek, meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz. Yeni bir şeyler keşfetmek için enerjimiz yüksek olabilir. Meraklı ve öğrenmeye açık olabilir, yeni bir eğitime başlayabiliriz. Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz.Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.Pazar günü Ay Oğlak burcunda ilerleyecek, gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, geleceğimizi daha fazla düşünmeye başlayabiliriz.Düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz. Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz.Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir. 11 Şubat Pazar günü itibariyle aşk gezegeni Venüs Balık burcunda ilerlemeye başlayacak, 7 Mart’a kadar sürecek olan bu dönemde daha duygusal ve romantik olabilir, sevdiklerimizle daha fazla ilgilenip jestler yapmak isteyebiliriz.Bu dönemde özellikle burcu ya da yükseleni Balık, Akrep ve Yengeç olanların aşk hayatı canlanmaya başlayabilir ve çekicilikleri artabilir.BALIK, AKREP, YENGEÇ, BAŞAK, BOĞA, OĞLAKKOÇ: MURAT MOR – BENDEN ADAM OLMAZBOĞA: ORÇUN KURTOĞLU – GÖNLÜMÜN FERİİKİZLER: SİMGE – ÜZÜLMEDİN MİYENGEÇ: TUĞBA YURT – İNCEDEN İNCEDENASLAN: MANUŞ BABA – ETEĞİ BELİNDEBAŞAK: HADİSE – SIFIR TOLERANSTERAZİ: FONDİP – YARAAKREP: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUTYAY: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIKOĞLAK: BURAY – SAHİDENKOVA: MURAT DALKILIÇ – RİVAYETBALIK: ALEYNA TİLKİ – SEN OLSAN BARİ