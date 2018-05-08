Mine Ayman'dan 7-13 Mayıs haftası burç yorumları

Mine Bozkurt

Merhaba, haftaya Ay’ın Kova burcundaki etkisi ile hızlı bir başlangıç yapabilir ve aklımızdaki orijinal fikirleri hayata geçirebiliriz. Hareket halinde olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz.Aklımıza çılgın fikirler gelebilir, teknolojiyle ilgili konulara yoğunlaşabiliriz, bu etkiler Salı günü de devam edecek. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir.Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ay Balık burcunda ilerleyecek; her konuda hassas olabilir ve duygusal davranabiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve mistik konular ilgimizi çekebilir. Geçmişi düşünebilir ve anılarda yolculuk yaparak özlem duyduğumuz günleri hatırlayabiliriz.Romantik, yardımsever ve sezgisel olabiliriz. Rüyalarımızda önemli mesajlar alabilir ve içimize doğan şeyler gerçekleşebilir.Din, felsefe ve astroloji gibi derin konulara yoğunlaşabiliriz. Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir. Hafta sonu ise Ay Koç burcunda ilerleyecek; yeni başlangıçlar için enerjimiz yüksek olabilir.Enerji dolu olabilir ve çok istekli olduğumuz bir konuda harekete geçebiliriz. Çabuk sinirlenebileceğimiz için tartışma ve kavgalara karşı dikkatli olmamız gerekebilir.Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. 13 Mayıs Pazar 15:41 itibariyle iletişim gezegeni Merkür Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak, düşüncelerimizde sabit ve inatçı olabiliriz.Sağlam kararlar alabilir ve çıkarlarımızı daha fazla düşünebiliriz.AKREP, BALIK, YENGEÇ, İKİZLER, KOVA, TERAZİKOÇ: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBETBOĞA: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIKİKİZLER: BESTE AKSU – KALP YANİYENGEÇ: EDİS – ROMANASLAN: MERT KOÇAK – DEPRESYONDAYIMBAŞAK: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUTTERAZİ: MABEL MATİZ – ÖYLE KOLAYSAAKREP: ŞİMAL – UCUZ ROMANYAY: TARKAN – ÇOK AĞLADIMOĞLAK: ZİYNET SALİ – DELİ DİVANENİMKOVA: TUĞBA YURT – YİNE SEV YİNEBALIK: SİNAN AKÇIL FT. MELDA GÜRBEY – DEMESİNLER