Mine Ayman'dan 7-13 Mayıs haftası burç yorumları

Merhaba, haftaya Ay’ın Kova burcundaki etkisi ile hızlı bir başlangıç yapabilir ve aklımızdaki orijinal fikirleri hayata geçirebiliriz. Hareket halinde olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz.
Aklımıza çılgın fikirler gelebilir, teknolojiyle ilgili konulara yoğunlaşabiliriz, bu etkiler Salı günü de devam edecek. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir.
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Ay Balık burcunda ilerleyecek; her konuda hassas olabilir ve duygusal davranabiliriz. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve mistik konular ilgimizi çekebilir. Geçmişi düşünebilir ve anılarda yolculuk yaparak özlem duyduğumuz günleri hatırlayabiliriz.
Romantik, yardımsever ve sezgisel olabiliriz. Rüyalarımızda önemli mesajlar alabilir ve içimize doğan şeyler gerçekleşebilir.
Din, felsefe ve astroloji gibi derin konulara yoğunlaşabiliriz. Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir. Hafta sonu ise Ay Koç burcunda ilerleyecek; yeni başlangıçlar için enerjimiz yüksek olabilir.
Enerji dolu olabilir ve çok istekli olduğumuz bir konuda harekete geçebiliriz. Çabuk sinirlenebileceğimiz için tartışma ve kavgalara karşı dikkatli olmamız gerekebilir.
Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. 13 Mayıs Pazar 15:41 itibariyle iletişim gezegeni Merkür Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak, düşüncelerimizde sabit ve inatçı olabiliriz.
Sağlam kararlar alabilir ve çıkarlarımızı daha fazla düşünebiliriz.
ŞANSLI BURÇLAR
AKREP, BALIK, YENGEÇ, İKİZLER, KOVA, TERAZİ
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBET
BOĞA: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK
İKİZLER: BESTE AKSU – KALP YANİ
YENGEÇ: EDİS – ROMAN
ASLAN: MERT KOÇAK – DEPRESYONDAYIM
BAŞAK: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUT
TERAZİ: MABEL MATİZ – ÖYLE KOLAYSA
AKREP: ŞİMAL – UCUZ ROMAN
YAY: TARKAN – ÇOK AĞLADIM
OĞLAK: ZİYNET SALİ – DELİ DİVANENİM
KOVA: TUĞBA YURT – YİNE SEV YİNE
BALIK: SİNAN AKÇIL FT. MELDA GÜRBEY – DEMESİNLER
Mine Bozkurt