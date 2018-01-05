Mine Ayman'dan 8-15 Ocak haftası burç yorumları

ŞANSLI BURÇLAR

YAY, KOÇ, ASLAN, AKREP, YENGEÇ, BALIK

BURÇ ŞARKILARI

Mine Bozkurt

Ana konularımız ilişkiler, güzellik, sanat ve adalet olabilir. Çok zevkli olacağımız için güzel şeyleri satın alabiliriz. Bu etki Salı günü de devam edecek, çok sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz.Kişisel bakımımızla ilgilenebilir ve güzellikle ilgili her alanda kendimize vakit ayırabiliriz.Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir. Çarşamba ve perşembe günleri Ay Akrep burcunda ilerleyecek ve tutkularımız ön planda olacak.Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.11 Ocak Perşembe itibariyle iletişim gezegeni Merkür Oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak ve düşüncelerimiz ciddileşecek. İş hayatımızı ve ailemizi daha fazla düşünebiliriz. Hafta sonu ise Ay Yay burcunda ilerleyecek, meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz.Yeni bir şeyler keşfetmek için enerjimiz yüksek olabilir. Meraklı ve öğrenmeye açık olabilir, yeni bir eğitime başlayabiliriz.Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz. Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.KOÇ: BURAY – SAHİDENBOĞA: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIKİKİZLER: FONDİP – YARAYENGEÇ: GÜLŞEN FT. OZAN ÇOLAKOĞLU – BÜYÜK HATIRIN VARASLAN: FERHAT GÖÇER FT. VOLGA TAMÖZ - GÜNAHBAŞAK: MANUŞ BABA – ETEĞİ BELİNDETERAZİ: SERHAN YASDIMAN – BENİ Mİ BULDUN?AKREP: SİMGE – ÜZÜLMEDİN MİYAY: ORÇUN KURTOĞLU – GÖNLÜMÜN FERİOĞLAK: TUĞBA YURT – İNCEDEN İNCEDENKOVA: ÇINARA FT. BAHA – YAZSINBALIK: HADİSE – SIFIR TOLERANS