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Mine Ayman'dan 8-15 Ocak haftası burç yorumları

Merhaba, haftaya Ay’ın Terazi burcundaki etkisi ile sosyal bir başlangıç yapabilir ve ilişkilerimizi güçlendirebiliriz

05 Ocak 2018, Cuma 18:58
Mine Ayman'dan 8-15 Ocak haftası burç yorumları
Ana konularımız ilişkiler, güzellik, sanat ve adalet olabilir. Çok zevkli olacağımız için güzel şeyleri satın alabiliriz.  Bu etki Salı günü de devam edecek, çok sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz.

Kişisel bakımımızla ilgilenebilir ve güzellikle ilgili her alanda kendimize vakit ayırabiliriz.

Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir. Çarşamba ve perşembe günleri Ay Akrep burcunda ilerleyecek ve tutkularımız ön planda olacak.

Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

11 Ocak Perşembe itibariyle iletişim gezegeni Merkür Oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak ve düşüncelerimiz ciddileşecek. İş hayatımızı ve ailemizi daha fazla düşünebiliriz. Hafta sonu ise Ay Yay burcunda ilerleyecek, meraklı bir ruh hali içinde yeni şeyler öğrenebilir ve hareket halinde olabiliriz.

Yeni bir şeyler keşfetmek için enerjimiz yüksek olabilir. Meraklı ve öğrenmeye açık olabilir, yeni bir eğitime başlayabiliriz.

Seyahat planı yapabilir ve yeni yerler keşfedip, farklı insanlarla tanışabiliriz. Ay Yay burcundayken mavi ve lacivert renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir. 

ŞANSLI BURÇLAR


YAY, KOÇ, ASLAN, AKREP, YENGEÇ, BALIK

BURÇ ŞARKILARI


KOÇ: BURAY – SAHİDEN


BOĞA: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK


İKİZLER: FONDİP – YARA


YENGEÇ: GÜLŞEN FT. OZAN ÇOLAKOĞLU – BÜYÜK HATIRIN VAR


ASLAN: FERHAT GÖÇER FT. VOLGA TAMÖZ - GÜNAH


BAŞAK: MANUŞ BABA – ETEĞİ BELİNDE


TERAZİ: SERHAN YASDIMAN – BENİ Mİ BULDUN?


AKREP: SİMGE – ÜZÜLMEDİN Mİ


YAY: ORÇUN KURTOĞLU – GÖNLÜMÜN FERİ


OĞLAK: TUĞBA YURT – İNCEDEN İNCEDEN


KOVA: ÇINARA FT. BAHA – YAZSIN


BALIK: HADİSE – SIFIR TOLERANS


 


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