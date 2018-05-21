Mine Ayman'dan 21 – 27 Mayıs haftası burç yorumları
Merhaba, haftaya Ay’ın Aslan burcundaki boşluk etkisi ile belirsiz bir başlangıç yapabilir ve kafa karışıklığı yaşayabiliriz, bu etki Salı gününe kadar devam edecek
Güneş artık İkizler burcunda devam ediyor, 21 Haziran’a kadar devam edecek olan bu dönemde iletişimle ilgili konular hız kazanabilir, daha fazla konuşma ve yazışma yapabiliriz. Bu dönemde çok fazla görüşme yapabilir ve yeni anlaşmalar için fırsatlarla karşılaşabiliriz.
Salı günü itibariyle Ay Başak burcunda ilerleyecek ve bu etki Çarşamba günü de devam edecek, iş odaklı olabilir ve yarım kalan işleri tamamlayabiliriz. Sağlık kontrollerimizi yaptırmak ve detoks yapmak için de uygun günlerde olacağız. Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi dengeleyebilir.
Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Ay Terazi burcunda ilerleyecek, sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli ortamlarda vakit geçirmeyi tercih edebiliriz.
Adalet, güzellik, sanat ve ilişkiler gündemimizde olabilir. Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.
Bu hafta Pazar günü ise Ay Akrep burcunda ilerleyecek ve tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir.
Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.
ŞANSLI BURÇLAR
İKİZLER, TERAZİ, KOVA, AKREP, BAŞAK, BOĞA
BURÇ ŞARKILARI
KOÇ: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBET
BOĞA: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUT
İKİZLER: BESTE AKSU – KALP YANİ
YENGEÇ: EDİS – ROMAN
ASLAN: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK
BAŞAK: MERT KOÇAK – DEPRESYONDAYIM
TERAZİ: ESMA ER – DÜNYA BİR YANA SEN BİR YANASIN
AKREP: MUTLU GENÇ – ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN
YAY: TARKAN – ÇOK AĞLADIM
OĞLAK: REYHAN KARACA – ROMA
KOVA: ÇINARA – ŞŞŞT ŞŞŞT
BALIK: ZİYNET SALİ – DELİ DİVANENİM