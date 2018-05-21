Güneş artık İkizler burcunda devam ediyor, 21 Haziran’a kadar devam edecek olan bu dönemde iletişimle ilgili konular hız kazanabilir, daha fazla konuşma ve yazışma yapabiliriz. Bu dönemde çok fazla görüşme yapabilir ve yeni anlaşmalar için fırsatlarla karşılaşabiliriz.

Salı günü itibariyle Ay Başak burcunda ilerleyecek ve bu etki Çarşamba günü de devam edecek, iş odaklı olabilir ve yarım kalan işleri tamamlayabiliriz. Sağlık kontrollerimizi yaptırmak ve detoks yapmak için de uygun günlerde olacağız. Ay Başak burcundayken sarı ve yeşil renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Ay Terazi burcunda ilerleyecek, sosyal olabilir ve sevdiklerimizle keyifli ortamlarda vakit geçirmeyi tercih edebiliriz.

Adalet, güzellik, sanat ve ilişkiler gündemimizde olabilir. Ay Terazi burcundayken pembe ve yeşil renkleri pozitif enerjimizi arttırabilir.

Bu hafta Pazar günü ise Ay Akrep burcunda ilerleyecek ve tutkularımız ön planda olacak. Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir.

Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

ŞANSLI BURÇLAR

İKİZLER, TERAZİ, KOVA, AKREP, BAŞAK, BOĞA





BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: DERYA ULUĞ – NE MÜNASEBET

BOĞA: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUT

İKİZLER: BESTE AKSU – KALP YANİ

YENGEÇ: EDİS – ROMAN

ASLAN: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK

BAŞAK: MERT KOÇAK – DEPRESYONDAYIM

TERAZİ: ESMA ER – DÜNYA BİR YANA SEN BİR YANASIN

AKREP: MUTLU GENÇ – ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN

YAY: TARKAN – ÇOK AĞLADIM

OĞLAK: REYHAN KARACA – ROMA

KOVA: ÇINARA – ŞŞŞT ŞŞŞT

BALIK: ZİYNET SALİ – DELİ DİVANENİM



