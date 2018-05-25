Aşırı hırs ve kıskançlığa karşı dikkatli olmamız gerekebilir. Sezgilerimiz güçlü olabilir ve derin konularda araştırmalar yapabiliriz.

Salı akşamı Dolunay gerçekleşeceği için ruh halimiz hassas ve gergin olabilir. Ay Akrep burcundayken yeşil, turkuaz ve mavi renkleri fazla enerjimizi dengeleyebilir.

Salı ve Çarşamba günleri Ay Yay burcunda gerçekleşecek ve öğrenme ihtiyacımız artacak. Çok meraklı olabilir ve her şeyi hızlı bir şekilde öğrenmeye çalışabilir, seyahat planı yapabilir ya da seyahate gidip yeni yerler keşfedebiliriz.

29 Mayıs Salı 17:20’de gerçekleşecek Yay burcundaki Dolunay bir konuda artık netlik kazanmamızı ve yeni bir karar almamızı sağlayabilir. 30 Mayıs Çarşamba itibariyle iletişim gezegeni Merkür artık İkizler burcunda ilerleyecek ve her şeye olan merakımız daha da artacak.

29 Haziran’a kadar sürecek olan bu dönemde, bol bol konuşma ve yazışma yapabilir, yeni anlaşmalara imza atabiliriz.

Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Ay Oğlak burcunda ilerleyecek; gündemimizdeki konular aile, iş ve para odaklı olabilir, geleceğimizi daha fazla düşünmeye başlayabiliriz. Düşüncelerimiz ciddileşebilir, önemli konulara yoğunlaşarak ailemizi ve geleceğimizi daha fazla düşünüp plan yapabiliriz.

Yatırım yapmak isteyebilir ve maddi fırsatlar yakalayabiliriz. Ay Oğlak burcundayken gece mavisi ve siyah renkleri enerjimizi dengeleyebilir.

Pazar günü ise Ay Kova burcunda ilerleyecek; aklımızdaki orijinal fikirleri hayata geçirmek için yeni girişimlerde bulunabiliriz. Hareket halinde olabilir ve sevdiklerimizle keyifli zamanlar geçirebiliriz. Ay Kova burcundayken mor rengi fazla enerjimizi dengeleyebilir.





ŞANSLI BURÇLAR

İKİZLER, TERAZİ, KOVA, YAY, KOÇ, ASLAN





BURÇ ŞARKILARI





KOÇ: ERSAY ÜNER – İKİ AŞIK





BOĞA: BESTE AKSU – KALP YANİ





İKİZLER: FERHAT GÖÇER – SEN ELİMDEN TUT





YENGEÇ: ESMA ER – DÜNYA BİR YANA SEN BİR YANASIN





ASLAN: KAAN KARAMAYA FT. İREM DERİCİ – CAHİL CESARETİ





BAŞAK: MERVE KÜÇÜKAYTEKİN – NEYE YARAR





TERAZİ: MERT KOÇAK – DEPRESYONDAYIM





AKREP: REYHAN KARACA – ROMA





YAY: TARKAN – ÇOK AĞLADIM





OĞLAK: TUĞBA YURT – YİNE SEV YİNE





KOVA: OĞUZ EVREN – BİR SEN ETMEDİ









BALIK: SİMGE – ÜZÜLMEDİN Mİ







