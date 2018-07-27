Sezgilerimiz güçlü olabilir ve mistik konular ilgimizi çekebilir. Geçmişi düşünebilir ve anılarda yolculuk yaparak özlem duyduğumuz günleri hatırlayabiliriz. Romantik, yardımsever ve sezgisel olabiliriz.

Bu etkiler Salı ve Çarşamba günleri de devam edecek, bu günlerde rüyalarımızda önemli mesajlar alabilir ve içimize doğan şeyler gerçekleşebilir. Din, felsefe ve astroloji gibi derin konulara yoğunlaşabiliriz.

Ay Balık burcundayken mor ve kırmızı renkleri enerjimizi arttırabilir. Perşembe ve Cuma günleri Ay öncü Koç burcunda ilerleyecek. Cesur olabilir, yeni başlangıçlar ve girişimler için kendimizi hazır hissedebiliriz.

Enerji dolu olabilir ve çok istekli olduğumuz bir konuda harekete geçebiliriz. Çabuk sinirlenebileceğimiz için tartışma ve kavgalara karşı dikkatli olmamız gerekebilir.

Ay Koç burcundayken kırmızı rengi, enerjimizi ve çekiciliğimizi arttırabilir. Hafta sonu ise Ay Boğa burcunda ilerleyecek ve keyfimize çok düşkün olacağız. Yavaşlayabilir ve her şeyi ağırdan alabiliriz. İştahımız artabilir, kilo alımına ve tembelliğe karşı dikkatli olmak gerekebilir.

Maddi konular gündemimizde olabilir, lüks harcamalar yapmak isteyebiliriz. İnatçı bir ruh hali içinde olabilir ve kafamıza taktığımız konularda ısrarcı olabiliriz. Keyfimize ve yeme içmeye çok düşkün olabiliriz, kilo alımına dikkat etmemiz gerekebilir. Ay Boğa burcundayken kırmızı, turuncu ve mercan renkleri enerjimizi arttırabilir.

ŞANSLI BURÇLAR

AKREP, BALIK, YENGEÇ, BAŞAK, BOĞA, OĞLAK

BURÇ ŞARKILARI

KOÇ: FERHAT GÖÇER – REVA





BOĞA: HADİSE – FARKIMIZ VAR





İKİZLER: AYŞE HATUN ÖNAL – DUR DÜNYAM





YENGEÇ: DEMET AKALIN – CANIMA DA DEĞSİN





ASLAN: EDİS – YALAN





BAŞAK: KAHRAMAN DENİZ – SUÇ MAHALLİ





TERAZİ: MERVE ÖZBEY – VURACAK





AKREP: İDO – SEN





YAY: HANDE YENER – BENİ SEV





OĞLAK: SONER SARIKABADAYI – BOZA BOZA





KOVA: MUSTAFA SANDAL FT. EYPİO – RESET





BALIK: AYÇAM FT. CEM – FİYASKO



